Naast oliebollen worden er tijdens de jaarwisseling ook veel appelflappen gegeten. Maar hoe gezond zijn die eigenlijk? NU.nl vroeg het Patricia Schutte van het Voedingscentrum en diëtiste Jiske Visser.

Wat is het minst gezond aan een appelflap?

Schutte: "Een appelflap levert net als andere koek en gebak weinig nuttige voedingsstoffen, maar wel veel calorieën. Het (roomboter)bladerdeeg is calorierijk en levert met name verzadigd vet. Daarnaast wordt er veel suiker toegevoegd."

Visser: "De suiker en het bladerdeeg. Suikers zijn loze calorieën die je wel opeet, maar waar het lichaam niet veel mee doet. Je moet 37 minuten fietsen of 35 minuten wandelen om een appelflap te verbranden. Als je meerdere appelflappen eet, wat mensen vaak doen, staat daar een behoorlijke beweging tegenover."

Er zit wel appel in. Is dat nog gezond?

Schutte: "Een appelflap bevat misschien nog een beetje vitamines en mineralen, maar daar hoef je het niet voor te eten. Dat weegt niet op tegen de nadelen."

Visser: "Dat zou je denken, maar als je de appelflap opent, dan zie je dat de hoeveelheid appel niet heel groot is. Daarnaast is het vermengd met suiker, wat de voedingswaarde van de appel minder maakt."

Is een appelflap gezonder of minder gezond dan een oliebol?

Schutte: "Een appelflap is vaak groter dan een oliebol, waardoor het meer calorieën, vet en verzadigd vet bevat. Je kunt een oliebol wel iets gezonder maken door te letten op het soort vet dat je gebruikt en de temperatuur van het frituurvet. In vloeibaar vet zit namelijk veel minder verzadigd vet dan in hard frituurvet. Als je de frituur instelt op 150 tot 175 graden, dan neemt je oliebol minder olie op."

Visser: "In een appelflap zitten 388 kilocalorieën en 40 gram koolhydraten. In een oliebol zitten 179 calorieën en 26 gram koolhydraten. Het verschil is dus best wel groot. Je kunt beter één à twee oliebollen eten dan een appelflap."

En kan je beter een appelflap eten of een appelbeignet?

Schutte: "Een appelflap bestaat uit een mengsel van appel, rozijnen, suiker en kaneel en gaat met een plak bladerdeeg de oven in. Een appelbeignet is alleen een stuk appel dat door beslag wordt gehaald en vervolgens wordt gefrituurd. Een appelflap bevat relatief meer suiker en veel meer calorieën."

Visser: "De samenstelling van een appelflap en appelbeignet is vergelijkbaar. Zowel qua calorieën als koolhydraten. Wat vooral gevaarlijk is, is als ze alle drie op tafel komen: dat lokt uit om meer te eten."

Hoe vier je gezond Oud & Nieuw?

Schutte: "Tijdens de feestdagen is er ruimte om te genieten van iets extra's. Je kunt ook kiezen voor kleinere porties, zelf oliebollen bakken of kleine appelbeignets maken. Gezond frituren helpt dus ook en laat je oliebollen en appelbeignets goed uitlekken op keukenpapier. Dat scheelt weer!"

Visser: "Het loont om zelf oliebollen en appelflappen te maken, zodat je zelf in de hand hebt wat je erin stopt. Je kunt dan zelf bepalen hoeveel suiker je toevoegt en hoeveel appel. Daarnaast kun je overdag al rekening houden tijdens je maaltijden. Maar: je eet ze vaak maar één keer per jaar. Dus eet met mate, maar geniet er wel van."

