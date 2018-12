Ruim een derde van de Nederlanders gaat volgende week gourmetten tijdens de Kerst. Maar hoe gezond, of ongezond is dat eigenlijk?

Uit onderzoek van PanelWizard blijkt dat gourmetten dit jaar de op een na populairste manier is om het kerstdiner te eten.

Liefst 34 procent van de Nederlanders haalt deze Kerst het gourmetstel uit de kast. Alleen een meergangendiner is populairder. Vooral onder jongeren is gourmetten populair; 44 procent van de mensen onder de dertig jaar kiest er volgende week voor.

NU.nl vroeg Patricia Schutte van het Voedingscentrum en Gitte Smolders, orthomoleculair diëtist bij PowerSlim Nederland, hoe gezond gourmetten eigenlijk is.

Is het mogelijk om gezond te gourmetten?

Schutte: "Zeker. Het hangt er maar net vanaf voor welke producten je kiest en of je rekening houdt met voedselveiligheid."

Smolders: "Je kunt het zo gezond en ongezond maken als je zelf wilt, maar de meest gerechten op de gourmet worden gebakken of gegrild, en dat zijn in principe gezonde bereidingswijzen die prima binnen een verantwoord voedingspatroon passen."

Hoe gourmet je dan gezond?

Schutte: "Door voor gezonde producten te kiezen. Onbewerkt mager vlees - zoals kipfilet, biefstuk, magere runderlappen of varkenshaas - maar ook vis en schaal- of schelpdieren. Je kunt er ook verse (wok)groenten, ei, tofoe, tempé, mozzarella, verse geitenkaas of volkoren pannenkoekjes met appel en kaneel of banaan op maken. En wat ook handig is, zijn snackgroenten of een salade op tafel zetten voor tijdens het wachten tot je eten klaar is. Met gourmetten ligt de nadruk vaak nog op veel vlees eten. Zo eten we al snel meer dan de aanbevolen dagelijkse portie van 100 gram. Maar als je ervoor zorgt dat er ook genoeg plantaardige of vegetarische keuzes op tafel staan, haal je ook nog eens makkelijker de 250 gram groente per dag."

Smolders: "Koop zelf ingrediënten in plaats van kant-en-klare schotels. Kies voor onbewerkte, magere vleessoorten of gevogelte, en voor vette of magere vis in plaats van gepaneerde. Zorg er daarnaast voor dat groenten het hoofdbestanddeel van je gourmet zijn. Die zitten vol met vezels, waardoor je een verzadigd gevoel krijgt en minder geneigd bent om ongezonde producten te eten. Probeer stokbrood vanwege de vele suikers die daarin zitten achterwege te laten, of kies in ieder geval voor een volkoren variant. En: pas op met de hoeveelheid en het soort vet waarmee je het gourmetstel insmeert. De meeste gourmetstellen hebben tegenwoordig een goede antiaanbaklaag, waardoor een klein beetje voldoende is. Kies voor roomboter, kokos- of olijfolie."

“De gemiddelde Nederlandse gourmettafel bestaat uit kant-en-klare schotels.” Gitte Smolders

Wat kun je beter laten liggen tijdens het gourmetten?

Schutte: "Beperk de inname van bewerkt vlees, drink niet meer dan één glas alcohol - zet een paar kannen water op tafel - en maak zelf gezonde sauzen. Kant-en-klare sauzen bevatten vaak veel calorieën, suiker, vet of zout."

Smolders: "De gemiddelde Nederlandse gourmettafel bestaat uit kant-en-klare schotels. Hierop liggen vaak bewerkte, rode en vettere vleessoorten die óf gemarineerd zijn óf paneermiddelen bevatten. Denk aan hamburgers, slavinken, cordon bleus, speklappen, worst, maar ook gemarineerde kipspiezen en rund- en varkensvlees. Daarnaast staat er bij veel gezinnen stokbrood op tafel, dat ruimschoots besmeerd wordt met kruidenboter of -kaas, of in sauzen wordt gedipt. En laat ik de alcoholische versnaperingen niet vergeten. Ook daar zitten een hoop calorieën in. Ons lichaam verwerkt eerst de alcohol, voordat het verdergaat met de vertering van voedsel. Je lichaam wil zo snel mogelijk de alcohol uit het lichaam hebben en zal wat je extra binnenkrijgt daarom opslaan als lichaamsvet."

Heb je nog tips?

Schutte: "Niemand wil ziek worden tijdens de feestdagen, probeer daarom besmetting met schadelijke bacteriën te voorkomen. Het kan helpen om voor en na het bereiden van de hapjes je handen met water en zeep te wassen en je gasten te vragen dit ook te doen. Laat de hapjes vervolgens niet te lang buiten de koelkast staan en zet de koelkast zelf koud genoeg. 4 graden Celsius is ideaal. Laat je vlees en vis nooit langer dan twee uur buiten de koelkast staan. Tijdens de gourmet kun je je vlees het beste goed verhitten, zodat het goed doorbakken is. Zeker bij bijvoorbeeld hamburgers is dit belangrijk, want gemalen vlees kan veel schadelijke bacteriën bevatten."

Smolders: "Ik adviseer mensen om zo veel mogelijk de hoeveelheid snelle koolhydraten, ofwel suikers, te beperken. Dat zorgt voor een stabiele bloedsuikerspiegel, zodat je minder snel honger hebt. Maar: eet je eenmaal een overdadige maaltijd, dan is er geen man overboord. Probeer dan eens om de volgende dag een balansdag te houden."

Dus: wel of niet gourmetten met Kerst?

Schutte: "Als je gourmet met gezonde producten, niet meer eet dan je nodig hebt en rekening houdt met de voedselveiligheid, dan is er niets op tegen om met Kerst gezellig samen te gourmetten."

Smolders: "Als je door het jaar heen zo veel mogelijk verantwoorde keuzes maakt, hoeft gourmetten tijdens de Kerst echt geen probleem te zijn."

