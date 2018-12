Favoriete gerechten hebben vaak een goed verhaal. Elke week vraagt NU.nl een BN'er naar wat hij of zij het liefst op tafel zet. Erica Terpstra kookt het liefst haar kippenlevertjes met rijst in rodewijnsaus: "Vrienden uit mijn studententijd herinneren zich dat ze bij mij maar één recept kregen."

Waarom is dit jouw favoriete recept?

"Toen ik in 1962 in Leiden studeerde, woonde ik op een kamer met maar één gaspitje. Maar er moest af en toe natuurlijk wel voor mijn gasten gekookt worden. Daarom bedacht ik dit recept. Op dat ene pitje maakte ik dan eerst de rijst, die goot ik af en zette ik dan in mijn bed. Daar kon het verder garen. Vervolgens bakte ik de uitjes en kippenlevertjes en deed ik de rode wijn erbij, en eventueel wat stukjes ananas uit blik. Als er meer gasten kwamen dan ik had verwacht, schepte ik gewoon wat meer rijst op. Tegenwoordig heb ik het recept een beetje aangepast. Ik maak het nu bijvoorbeeld weleens met wild. Dat is ook lekker met de Kerst."

Voor wie maakte je het?

"Voor iedereen die kwam eten. Alle vrienden uit mijn studententijd herinneren zich dat ze bij mij maar één recept kregen. Dat viel wel in de smaak, hoor. Behalve als ze vier keer in de week kwamen eten, dan werden ze het wel zat. Ik heb de levertjes ook een keer gemaakt voor mijn aanstaande schoonouders. Daar deed ik extra mijn best voor, maar onder het koken moest ik ook mijn kamer nog opruimen. Geen probleem, dacht ik, ik stop alles onder mijn bed en doe er een sprei overheen. Maar toen mijn schoonmoeder wilde gaan zitten en plaats wilde maken door de sprei weg te halen, kwam de aap uit de mouw. Ik geloof dat ze nooit heeft gedacht dat ik een goede huisvrouw zou worden, en daar had ze gelijk in ook."

Hoe kwam je bij kippenlevertjes?

"Die waren toen heel gangbaar. Ze waren goedkoop en lekker. Tegenwoordig eet ik ze nog zelden. Ik vind koken erg leuk en sta zo'n vijf keer per week in de keuken. Dan wok ik graag, met bijvoorbeeld gamba's. Heerlijk. Ik eet sowieso veel vis. Dat kan natuurlijk ook niet anders voor iemand die 'op Scheveningen' woont. Ik ben nog steeds creatief in de keuken en gebruik wat ik heb."

Hoe maak je het?

"Op de manier hoe ik het vroeger deed, doe je de rijst in een pan, heet water erbij en laat je dat een paar minuutjes koken. Daarna giet je het af, doe je de deksel terug op de pan en stop je het lekker onder in je bed. Helemaal onder de dekens. Maar dat hoeft natuurlijk niet; als je meerdere pitjes hebt, kun je het natuurlijk ook gewoon koken tot het gaar is. Dan bak je de uitjes en kippenlevertjes in een pan, waarop je wat peper en zout en - als je ervan houdt - knoflook doet. Als de kip goed is aangebraden, is het tijd om de rode wijn erbij te doen. Dat hoeft echt geen dure fles te zijn. Mocht je maizena in huis hebben, dan is dat ook goed om erdoorheen te doen. Zo kun je de saus een beetje binden. Maar niet te veel, hoor, want het moet wel luchtig blijven. Tegen de tijd dat je hiermee klaar bent, haal je de rijst uit je bed en is het gaar."

Ingrediënten:

- een paar uitjes, sjalotjes mogen ook

- 100 gram kippenlevertjes per persoon

- rijst

- scheutje rode wijn

- peper en zout

- knoflook

- eventueel: ananas in blik en een knoflookteen