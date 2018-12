Een uitgebreid kerstdiner met alles erop en eraan hóeft niet duur te zijn. Drie experts vertellen hoe je slim boodschappen doet om een betaalbaar feestmaal op tafel te zetten tijdens Kerst.

December is voor veel mensen een dure maand. Budgetcoach Stephanie Hesterman, extreme koopjesjager Minke van Kuijen ofwel Gierige Gerda en blogger over goedkoop eten Lisette Zwiggelaar van Kiwi&zo delen hun tips om een zo goedkoop en toch leuk mogelijk kerstdiner op tafel te zetten.

Waar kun je op letten tijdens het doen van boodschappen?

Hesterman: "Op tijd beginnen. Is er nu mooi vlees in de aanbieding dat je nog kunt invriezen? Rond Kerst is alles toch wel een stukje duurder."

Van Kuijen: "Bedenk van tevoren een strategie. Wat wil je koken en dus kopen? Moeten de ingrediënten vers zijn, of kunnen ze ook houdbaar zijn of uit de diepvries komen? Dat scheelt vaak heel erg veel. Probeer de boodschappen een paar dagen van tevoren te doen en niet op de 24e. Dan is het een stuk minder chaotisch in de winkel."

Zwiggelaar: "Maak een lijstje. Supermarkten zijn, zeker rond de feestdagen, erg goed in het verleiden tot impulsaankopen. Dus bedenk vooral je menu en al het andere dat je nodig hebt voor de Kerst, en hou je ook aan je lijstje. Ik vind het zelf erg fijn om boodschappen te doen met een scanner, omdat ik dan heel goed het totaalbedrag in het oog kan houden en niet voor verrassingen sta bij de kassa."

Welke producten kun je beter overslaan?

Hesterman: "Het is maar net naar welke winkel je gaat. Vegan kan bijvoorbeeld net zo prijzig zijn als vlees. Je kunt het best de folders in de gaten houden."

Van Kuijen: "Producten met kerstlabels, daarvoor betaal je de hoofdprijs. Kijk ook of alle ingrediënten voor een gerecht echt nodig zijn. Daar is misschien wel een beetje kooktalent voor nodig, maar het kan veel schelen op de kassabon."

Zwiggelaar: "Fruit en groente buiten het seizoen. Dus geen groene asperges bij het voorgerecht en aardbeien bij het nagerecht, maar juist aardappels, wortels, uien, appels en dergelijke."

Waar kun je op bezuinigen? En waarop liever niet?

Hesterman: "Je kunt besparen op de versiering om het eten heen. Mensen willen toch graag leuk serviesgoed gebruiken en alles er leuk uit laten zien. Die versiering kan je kopen bij de kringloop. Dat kan soms al voor een paar cent. Ook zijn A-merken niet altijd nodig. Kijk eens wat lager in het schap. Als je het leuk serveert, ziet het er al heel anders uit en het doet in kwaliteit vaak helemaal niet af."

Van Kuijen: "Je hebt nu bijvoorbeeld flesjes pannenkoekenmix voor de gourmet. Die zijn dubbel zo duur als normale flesjes pannenkoekenmix en de helft kleiner. Je hebt vast wel een waterflesje of een leuk kannetje staan waarin je zelf pannenkoekenbeslag kan doen. Dat bespaart enorm en is veel lekkerder. Het kan ook helpen om te kijken of je ingrediënten in je gerecht kan vervangen voor goedkopere opties. Moet olie olijfolie zijn, of kan het ook met zonnebloemolie? Bimi is vaak wel te vervangen door broccoli. Citroensap uit een flesje in plaats van verse citroen."

Zwiggelaar: "Ik zou goed kijken naar de voorkeuren van de gasten die komen. Zijn het wijnliefhebbers? Dan is de goedkoopste huiswijn niet altijd de beste keuze. Ook zou ik vooral niet besparen op groente en fruit, omdat dit ervoor kan zorgen dat een gerecht vult. Ik zou zelf minder uitgeven aan vlees of vis. Liever de goedkopere varianten als gehakt en stoofvlees dan biefstuk, gerookte zalm en varkenshaas."

Hoe zou jij een budgetdriegangendiner op tafel zetten?

Hesterman: "Beginnen met een soepje, een diner met een leuk stukje vlees en een toetje dat ik zelf maak. Dat hoeft helemaal niet duur te zijn, het gaat erom hoe creatief je ermee omgaat. Kijk daarvoor bijvoorbeeld op Pinterest, daar zijn zo veel leuke ideeën van mensen die met lage budgetten aan de slag gaan."

Van Kuijen: "Ik kies voor een vegetarisch gerecht. Friet, aardappelkroketjes en een salade waar iedereen van kan pakken bij het hoofdgerecht zorgen ervoor dat iedereen verzadigd is na de maaltijd. Met Kerst hoor ik vaak de term 'vreten op aarde', en dát is wat heel erg duur is. Ik zou zelf niet meer kopen dan ik op een gewone dinsdag of woensdag zou doen."

Zwiggelaar: "Ik zou me focussen op echte Hollandse kost om een driegangenmenu op tafel te zetten. Bijvoorbeeld een gebonden soep als voorgerecht, zoals een zelfgemaakte pompoensoep met lekkere broodjes. Als hoofdgerecht ben ik zelf met Kerst dol op geroosterde groenten en aardappels uit de oven. Daarbij een hele kip als het budget het toelaat, of goed gekruide gehaktballetjes of wilde zalm uit de diepvries. Als toetje iets met fruit en ijs. Bijvoorbeeld diepvriesbosvruchten opwarmen en hier met kaneel en suiker een lekkere saus van maken. Of appel, rozijnen en kaneel verwarmen met vanille-ijs ernaast."

