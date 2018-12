Geen kalkoen op de kersttafel, maar geroosterde bloemkool. Volgens experts is vegetarisch eten dit jaar een belangrijk onderdeel van de feestdagen. Waar komt dat vandaan en wat wordt er dan gegeten?

Volgens De Nederlandse Vegetariërsbond zijn op dit moment 700.000 mensen in Nederland vegetariër. Iets meer dan de helft van de Nederlanders is flexitariër, zegt het Voedingscentrum. Dat houdt in dat zij drie dagen per week of vaker geen vlees eten en bijvoorbeeld voor alternatieven als vis, ei, champignons en peulvruchten kiezen.

Bloemkool als hoofdgerecht

Dat gaan we ook terugzien met Kerst, zegt Pauline Weuring, die met haar blog Uit Pauline's Keuken maandelijks ruim 950.000 unieke bezoekers trekt en ook drie kookboeken schreef. "Vegetarisch eten is dé kersttrend. We kunnen daar echt niet meer omheen. Er komen hele groenten, zoals geroosterde bloemkool of knolselderij, als hoofdgerecht op tafel. Dat is net zo feestelijk als een hele kalkoen en net zo lekker, maar veel duurzamer."

Volgens Margot Haest van Smaak van Margot, uitgeroepen tot het beste foodblog van 2018, kiezen mensen vooral voor verantwoord eten, waarbij groente inderdaad een belangrijke rol speelt. "Een grote groep mensen realiseert zich dat daar ook heel mooie gerechten van gemaakt kunnen worden. Je ziet traditionele bereidingen van vlees nu toegepast worden met groente. Denk aan een carpaccio van biet in plaats van ossenhaas."

“Jongeren willen meer avontuur en meer vegetarisch.” Anneke Ammerlaan

Vooral jongeren eten vegetarisch

Foodtrendwatcher Anneke Ammerlaan merkt dat ook op, maar voegt eraan toe dat de vegetarische trend zich vooral onder jongeren afspeelt. De gemiddelde Nederlander zet volgens haar gewoon vlees op het menu. "Jongeren willen meer avontuur en meer vegetarisch."

Volgens Ammerlaan kost een vleesloos kerstdiner op tafel zetten wel een hoop meer tijd. "Je kunt natuurlijk niet alleen een bord met groente op tafel zetten, je moet daar iets mee doen. Hoe minder vlees je op tafel zet, hoe meer tijd je kwijt bent aan koken."

Maar heus niet iedereen gaat voor helemaal vleesloos, zegt Weuring. "Je kunt er ook voor kiezen om het gedeeltelijk te doen; serveer je een hele kalkoen tijdens het kerstdiner, maak dan bijvoorbeeld een vegetarisch voorgerecht, zoals een portobello uit de oven. Over het algemeen kiezen mensen tegenwoordig bewuster voor vlees en vis, en ik denk dat dat goed zichtbaar wordt tijdens de feestdagen. De goedkope plofkip blijft in de supermarkt."

