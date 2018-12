Iedere week brengt NU.nl een ander product van eigen bodem onder de aandacht. Wat is het verhaal van dit product en wat kun je er mee? Deze week: spinazie.

Spinazie is een donkergroene bladgroente die van oorsprong uit Azië komt. "De groente heeft malse bladeren en een wat aardse, volle smaak," vertelt Maaike de Leeuw van het Nationaal Actieplan Groente en Fruit. "We kennen verschillende soorten spinazie: grootbladige, kleinbladige en wilde spinazie. Kleinbladige spinazie is goed geschikt om in salades te verwerken. Grootbladige spinazie is wat stugger en wordt meestal gebruikt in warme gerechten. Wilde spinazie heeft een onregelmatiger blad en is wat steviger."

We eten steeds meer spinazie

De consumptie van spinazie neemt toe in ons land. Marktanalist Wilco van den Berg van het GroentenFruit Huis: "Dit jaar steeg de supermarktverkoop met zo’n 4 procent, terwijl in 2017 ook al sprake was van een soortgelijke toename." Ook wordt er meer geteeld op de Nederlandse akkers. "Spinazie wordt in Nederland op bijna 2.200 hectare geteeld. Dit is zo’n 5 procent meer dan vorig jaar. Een groot deel van de spinazie die in ons land wordt geteeld wordt trouwens verwerkt tot diepvriesspinazie."

Bron van ijzer

Grootbladig, kleinbladig en wild

Kost circa 1,60 euro voor 400 gram

Geen spierballen maar wel ijzer

En hoe zit het met die extra kracht die men krijgt van spinazie? Dat blijkt te berusten op een misverstand. "Men dacht dat Popeye zijn kracht kreeg omdat er veel ijzer in spinazie zou zitten," legt Patricia Schutte van het Voedingscentrum uit. "Uit onderzoek blijkt echter dat het ijzergehalte veel lager ligt; 2,4 milligram per 100 gram. In een stukje rundvlees van hetzelfde gewicht zit net zoveel ijzer als in deze groene groente. Daarnaast wordt ijzer uit vlees beter opgenomen dan uit groentes. Van spinazie word je dus niet per se sterker, maar er zitten wel veel vitaminen en mineralen in."

Dagelijks een beetje ijzer innemen via het eten is belangrijk. Schutte: "Als je het te weinig binnenkrijgt, kun je je suf of moe gaan voelen en dus juist niet sterk. Ook kun je er bleekjes uit gaan zien. IJzer helpt om voldoende zuurstof vanuit je longen naar je weefsels te laten stromen, dus ook naar je spieren, wat belangrijk is voor een goede conditie."

Uit onderzoek blijkt dat het ijzergehalte in spinazie lager ligt dan men dacht; 2,4 milligram per 100 gram

Opnieuw opwarmen kan geen kwaad

"Verse spinazie kun je het beste op de dag van aankoop eten," adviseert de Leeuw. "Mocht dat niet goed uitkomen, dan kun je spinazie twee dagen in de koelkast bewaren. Als je spinazie van tevoren twee minuten kort verhit (blancheren) dan kun je de groente tot 12 maanden in de vriezer met minimaal -18 graden Celcius bewaren."

Een gekookt restje over? Ook dat hoeft niet weggegooid te worden. Schutte: "Laat eventueel een restje spinazie snel afkoelen. Opnieuw opwarmen is niet schadelijk. Bewaar zowel verse als gekookte spinazie maximaal twee dagen in de koelkast."

Genoeg over spinazie, wat kun je ermee?

Het Voedingscentrum adviseert dagelijks 250 gram groente te eten. Wie dat over wil houden na het bereiden heeft dan ongeveer 450-500 gram van deze slinkgroente nodig. "Verse spinazie moet stevige bladeren hebben en er lekker groen en vers uitzien," vertelt De Leeuw. Wel zit er nog regelmatig zand tussen.

"Maak de spinazie goed schoon onder de kraan zodat alle zandkorrels verwijderd zijn. Laat de spinazie uitlekken in een vergiet en kook de bladeren met aanhangend water (het water dat nog op de groenten aanwezig is na het wassen)."

Bereidingstijden Roerbakken: 3-5 minuten

Koken: 5-7 minuten

Stomen: 10 minuten

Smoren: 10 minuten

Recept voor spinaziesoep met geroosterde kikkererwten

Voorgerecht voor 4 personen

Warm de oven voor op 200 graden Celcius. Spoel de kikkererwten af in een zeef onder de kraan en laat ze goed uitlekken. Dep ze droog met keukenpapier. Doe de kikkererwten in een kom en meng er 1 eetlepel olie, chilipoeder, paprikapoeder en zwarte peper door. Verdeel de kikkererwten over een bakblik en bak ze 15 minuten. Schep de kikkererwten om en bak ze nog 10 minuten tot ze knapperig zijn.

Was de spinazie en laat goed uitlekken. Schil de aardappel en snijd hem in kleine blokjes. Pel de ui en knoflook en snipper ze. Verwarm 1 eetlepel olie in de pan en fruit hierin de ui en knoflook. Voeg het komijnzaad toe. Voeg 600 ml water, het stukje bouillontablet en de blokjes aardappel toe. Laat 10 minuten koken totdat de aardappelblokjes zacht zijn.

Voeg de spinazie toe en kook nog 2 minuten door. Pureer de soep met een staafmixer glad.

Verdeel de soep over 4 kommen en garneer met de kikkererwten.

Ingrediënten 1 klein blikje kikkererwten (uitlekgewicht ca. 150 gram)

2 eetlepels olie

½ theelepel chilipoeder

½ theelepel paprikapoeder

½ theelepel zwarte peper

400 gram spinazie

1 aardappel

1 ui

1 teentje knoflook

½ theelepel komijnzaad

½ groentebouillontablet met minder zout

Bron: Voedingscentrum