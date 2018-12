Geen gedoe in de keuken, schouders omlaag, een echte 'relaxkerst': dat is volgens experts waar de feestdagen dit jaar om draaien. Waarom wordt het zo'n ontspannen Kerst en wat voor eten hoort erbij?

December is een belangrijke maand voor supermarkten en speciaalzaken zoals slagerijen, poeliers, vishandelaren, groenteboeren en slijterijen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verkopen supermarkten rond de feestdagen bijna 13 procent meer dan in de rest van het jaar. In de speciaalzaken wordt in die periode bijna 18 procent meer ingekocht dan in de rest van het jaar.

Een relaxte periode

Volgens foodtrendwatcher Anneke Ammerlaan kan dat komen doordat Kerst niet langer meer alleen om Eerste Kerstdag draait. Omdat Kerst de laatste jaren vlak na het weekend valt, zijn er volgens de trendwatcher veel meer dagen waarop Kerst kan worden gevierd. Bijvoorbeeld met de familie, maar ook met vrienden of een tweede gezin. Hierdoor zijn er veel meer momenten waarop mensen met eten bezig zijn. "Als je niet uitkijkt, zit je de hele week te eten."

“Mensen koken met pakketten voor een voorgerecht of compleet diner.” Anneke Ammerlaan

Ammerlaan ziet dat iedereen zich heel druk voelt, vooral door sociale media. En door de vele vrije dagen rondom de Kerst dit jaar, wil iedereen er een relaxte periode van maken. "Even geen gedoe, zoals met Sinterklaas, maar de hectiek van de wereld achter je laten. De schouders naar beneden."

Die trend zet zich ook voort in de keuken, voorspelt ze. Ammerlaan denkt dat er vooral met pakketten gekookt gaat worden. "Op verschillende plekken worden pakketten gemaakt voor een compleet diner of losse gerechten. Je koopt bijvoorbeeld een voorgerecht en alles wat je nodig hebt om dat klaar te maken, zit erin. Dat past perfect bij de 'relaxkerst'."

Geen stress in de keuken

Pauline Weuring, eigenaar van de blog Uit Pauline's Keuken die maandelijks ruim 950.000 unieke bezoekers trekt en schrijver van drie kookboeken, denkt ook dat het een 'relaxkerst' wordt. "Het gaat erom dat het ontspannen en leuk is tijdens de feestdagen. Dat je het fijn hebt met de mensen om je heen. Daar past geen stress in de keuken bij. We hoeven geen zes gangen met een drupje van dit en een sausje van dat. We zijn ons steeds meer bewust van wat er nu echt belangrijk is in het leven."

Een aantal jaren geleden boden restaurants nog afhaalmaaltijden aan, maar dat ziet Ammerlaan nu niet meer terug. "Je komt niet in de kerstsferen als je iets in de magnetron moet opwarmen. Door die pakketten, waarbij je zelf een paar dingen moet snijden en een paar keer moet roeren, voelt het alsof je zelf iets hebt gemaakt."

“Steeds meer restaurants brengen een maaltijdbox uit.” Margot Haest

​Volgens Margot Haest van Smaak van Margot, een blog die werd uitgeroepen tot de Beste Foodblog 2018, spelen restaurants hier dit jaar slim op in.

"Steeds meer restaurants brengen ook een voorbereide maaltijdbox uit. Vorig jaar begon dit al op lokaal niveau, maar dit jaar is het aantal restaurants met zo'n box enorm toegenomen."

Gourmetten vanaf de plaat

Ammerlaan verwacht ook dat mensen het gourmetstel weer uit de kast pakken. "De afgelopen jaren was dat iets minder, maar ik verwacht dat dit jaar weer meer mensen gaan gourmetten. En dan niet in een pannetje, maar vanaf de plaat."

Gourmetten is makkelijk en handig als je niet goed kunt koken, maar zorgt er ook voor dat mensen lang aan tafel blijven zitten, vertelt Ammerlaan. En ook daarvoor kunnen pakketten worden gekocht.

"Er zijn zelfs vegetarische gourmetboxen. De kracht is dat je niet hoeft na te denken over wat je gaat doen. De inhoud klopt en je houdt niks over. Geen gedoe aan je hoofd. Als je dit jaar een beetje trendy wilt zijn, nodig je je vrienden uit voor de gourmet en koop je een paar van die pakketten."

Wat zijn jouw plannen met de feestdagen? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.