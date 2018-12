Iedere week brengt NU.nl een ander product van eigen bodem onder de aandacht. Wat is het verhaal van dit product en wat kun je ermee? Deze week: de paarse spruit.

Ze liggen pas enkele jaren in de Nederlandse supermarkt, deze bonte broertjes van de groene variant.

Spruitjesteler Eelco van Putten van het bedrijf Van Nature teelt zowel groene als paarse exemplaren. "Paarse spruiten kennen we nog niet zo lang. Ze ontstaan door veredeling. Dat begon een jaar of dertig geleden, maar ze liggen dit seizoen pas voor het zesde jaar in de supermarkten."

Ook ziet Van Putten dat er vanuit het buitenland vraag naar dit Nederlandse product is. "Duitsland toonde onder andere interesse in onze paarse variant. Dat is het voor het eerst."

Nederlands klimaat perfect voor spruitenteelt

Spruiten worden geoogst tussen oktober en februari en het Nederlandse klimaat met milde winters blijkt perfect voor de teelt. "Deze groente wordt vooral langs de kusten geteeld," legt Van Putten uit. "Daar is het klimaat op z'n best. In landen die noordelijker liggen, wordt het te koud. In de zuidelijke landen van Europa blijft het te lang warm. Dan groeien de spruiten niet goed", aldus de teler.

"Bij ons is het af en toe koud en dan weer zacht. Juist die zachte periodes zijn belangrijk. De spruitjes die we in februari oogsten, zijn nu speldenknopjes. Die hebben nog een aantal warmere weken nodig om verder te groeien."

Ook boeren in de omgeving profiteren van de teelt. "Alles dat overblijft na de oogst en niet geschikt is voor menselijke consumptie, zoals de kapotte spruiten, verstrekken we aan boeren in de omgeving. Voor koeien is deze groente namelijk echt krachtvoer. In ruil daarvoor kunnen wij telen op het land van deze boeren en krijgen we mest. Een mooi voorbeeld van circulaire landbouw."

Dit is de paarse spruit Rijk aan vitamine C en foliumzuur

Om te wokken of te stomen

Smaakt nootachtig

Circa 1,50 euro (500 gram)

Spruiten in de winkel zijn maximaal een week oud

De spruiten die in de winkel liggen, komen altijd net van het land. Van Putten: "Ze hebben geen lange reis of tijd in de koelcel achter de rug. Dat kan namelijk niet met spruiten, dan worden ze bruin. Spruitjes die je in de winkel koopt, zijn maximaal een week geleden geoogst."

Na aanschaf blijven spruiten het beste bewaard in de koelkast. "De paarse spruitjes kun je in een netje of een open zak drie tot zeven dagen in de koelkast bewaren," legt Maaike de Leeuw van het Nationaal Actieplan Groente en Fruit uit. "Als je de spruitjes van tevoren zo'n drie tot vier minuten blancheert, kun je ze ook invriezen. In een goed gesloten bakje of zakje zijn ze vervolgens tot twaalf maanden houdbaar in de diepvries (minimaal -18 graden Celsius)."

Genoeg over de paarse spruit, wat kun je ermee?

"De spruiten moeten bij aankoop mooi paars zijn en stevig aanvoelen. Het is niet erg als er een paar gelige blaadjes tussen zitten", adviseert De Leeuw. "Snij vervolgens de onderkant van de spruit eraf en verwijder eventueel wat losse blaadjes. Was ze daarna goed af."

Stomen, roosteren of roerbakken is de beste bereidingswijze voor deze groente. "Bij het koken verliest de spruit namelijk de paarse kleur."

Paarse spruiten zijn volgens Van Putten een variatie op het bord: "Vooral als je het leuk vindt om iets nieuws te proberen. Ook kinderen proberen de paarse spruit sneller, hij is lekker zoet. Paarse spruiten zijn minder sterk en wat nootachtiger. Dit jaar liggen voor het eerst onze nieuwe spruiten Sweet Purple Sprouts in de winkels. Die zijn nog milder en zoeter."

De wintergroente bevat niet alleen veel vitaminen, mineralen en vezels, maar ook veel antioxidanten. Van Putten: "Spruiten hebben een hoge waarde aan vitaminen en mineralen, alleen broccoli zit nog hoger. Spruiten, zowel de groene als de paarse, zijn rijk aan met name vitamine C en foliumzuur."

Bereidingstijden Stomen: 5 minuten

Wokken: 10 - 15 minuten

Roosteren: 25 minuten

Recept voor paarsespruitjessalade met pompoen en geitenkaas

Verwarm de oven voor op 200 graden Celcius. Schaaf de spruitjes dun of doe dit met de keukenmachine. Maak de pompoen schoon en snij deze in blokjes. Leg de pompoenblokjes op een bakblik en besprenkel ze met olijfolie, peper en zout. Rooster ze twintig minuten in de oven.

Leg de spruitjes samen met de sesamzaadjes op een apart bakblik en besprenkel ze met olijfolie, peper en zout. Schuif dit bakblik halverwege de baktijd van de pompoen ook in de oven.

Meng ondertussen de ingrediënten van de dressing. Haal de pompoen en de paarse spruitjes uit de oven en meng ze goed door elkaar. Verdeel het groentemengsel over de borden en strooi de pompoenpitten en de geitenkaas over de salade. Serveer met de dressing. Lekker met aardappeltjes uit de oven met knoflook en rozemarijn.

Ingrediënten 500 gr pompoen

200 gr paarse spruitjes

1 el sesamzaadjes

50 gr zachte geitenkaas (50+)

25 gr pompoenpitten

1 el olijfolie

2 el hazelnootolie

1 el balsamicoazijn

sap van halve limoen

1 tl honing

peper

Bron: Paarsespruit.nl, Veggipedia.nl

Paarse spruiten zijn te koop tussen oktober en februari bij telers, groentehandelaren en supermarkten en kosten ongeveer 1,50 euro (500 gram). De prijs kan verschillen per verkooppunt.