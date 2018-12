Eten en drinken Erica Terpstra over haar favoriete recept: 'Ik kookte de rijst in bed' 6 x gedeeld Favoriete gerechten hebben vaak een goed verhaal. Elke week vraagt NU.nl een BN'er naar wat hij of zij het liefst op tafel zet. Erica Terpstra kookt het liefst haar kippenlevertjes met rijst in rodewijnsaus: "Vrienden uit mijn studententijd herinneren zich dat ze bij mij maar één recept kregen."