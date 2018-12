Favoriete gerechten hebben vaak een goed verhaal. Iedere week vraagt NU.nl een BN'er naar wat hij of zij het liefst op tafel zet. De favoriete maaltijd van acteur Barry Atsma is een Marokkaanse linzensoep: "We maken altijd een hele grote pan, genoeg voor drie dagen."

Wat is je favoriete recept?

"De Marokkaanse linzensoep die we hier af en toe eten. Die is echt heel lekker én vegetarisch. We proberen namelijk zoveel mogelijk vegetarisch te eten. Ik geloof dat we daar met z’n allen naartoe moeten. We kunnen straks, als we met tien miljard mensen op de wereld zijn, toch niet allemaal vlees eten? Dan is het klaar met de wereld, denk ik."

Jullie proberen dus zoveel mogelijk vegetarisch te eten. Wat houdt dat in?

"In principe eten we helemaal vegetarisch, maar soms kopen we ook nog biologische vis. Vis is namelijk minder belastend voor het milieu dan vlees. Mijn jongste dochter eet af en toe nog wel vlees, want dat wil ze graag en dat is haar keuze. Maar ik denk dat we al met al toch wel vijf dagen in de week vegetarisch koken."

“Ik heb vaak de neiging om dingen te maken die ik al ken.” Barry Atsma

Hoe kwam je op dit gerecht?

"Noortje en ik hebben laatst allemaal recepten bij elkaar gezocht om wat meer verschillende dingen uit te proberen. Zo hebben we bijvoorbeeld een Indiase bloemkoolcurry ontdekt, maar ook deze Marokkaanse linzensoep van de blog Uit Pauline's Keuken. We zoeken vaak online en zetten recepten die ons lekker lijken in een app. Het is toch makkelijk om in zo'n app te kijken en zo wat diverser te koken. Ik heb zelf vaak toch de neiging om dingen te maken die ik al ken. Deze soep is superlekker, met alleen maar peulvruchten, tomaat, kikkererwten en kruiden, en is toch heel vullend. Je mist het vlees helemaal niet."

Bloemkoolcurry, linzen… Eten jullie altijd zo gezond?

"Nee, heus niet altijd, maar wel regelmatig. We hebben sinds kort ook een kleintje in huis, dus dan heb je wel een beetje gezond krachtvoer nodig. En we vinden het ook gewoon lekker. Al die bijzondere smaken, zoals ras el hanout. Dat is zo'n lekker kruid. Ik vind dat heerlijk. Van de soep maken we altijd een hele grote pan, genoeg voor drie dagen. Vaak eet ik hem dan toch al in twee dagen op. Zo lekker is het."

Het klinkt alsof je een voorkeur hebt voor buitenlandse gerechten. Waar komt dat vandaan, denk je?

"Dat klopt, ik hou wel van de buitenlandse keuken. Toen ik als kind in Brazilië woonde, werd het eten heel anders gekruid dan ik in Nederland gewend was. Daar heb ik veel van mee gekregen. Mijn ex, waar ik heel lang mee samen was, komt van Curaçao. Daar koken ze veel met Portugese en Spaanse kruiden. Dat heeft ook wel invloed gehad op mijn eetgedrag. Ik vind dat ook wel heel leuk aan Nederland; hier is heel veel te krijgen. Een Indonesische rijsttafel voelt niet eens buitenlands. Maar als ik van alle keukens moet kiezen, is die uit het Midden-Oosten toch wel mijn favoriet. Twee jaar geleden zijn Noortje en ik naar Marrakesh geweest en het eten daar was echt fantastisch."

Ingrediënten voor 1 liter soep 1 ui

2 tenen knoflook

halve chilipeper

1 centimeter gember

2 stengels bleekselderij

1 grote wortel

2 theelepels ras el hanout

1 theelepel komijn

halve theelepel kaneel

1 liter groentebouillon

400 gram tomatenblokjes

125 gram rode linzen

265 gram kikkererwten

sap van een halve citroen

Bereiding

"Hak de knoflook, ui, peper en gember in kleine stukjes en fruit ze in een grote pan met wat olijfolie. Daarna snij je de bleekselderij en wortel in kleine blokjes en mogen deze ook in de pan, waar je vervolgens ras el hanout, komijn en kaneel aan toevoegt. De bouillon, tomatenblokjes, linzen en kikkererwten mogen er nu ook bij. Als laatste nog het sap van een halve citroen en wat peper en zout. Daarna laat je het koken en roer je het ondertussen goed door. Wij doen er nog pitabroodjes bij met wat hummus en baba ganoush."