Favoriete gerechten hebben vaak een goed verhaal. Iedere week vraagt NU.nl een BN'er naar wat hij of zij het liefst op tafel zet. Dit keer vertelt vlogger Mascha Feoktistova over haar 'beroemde' vegan enchilada's: "Ze zijn echt een hit."

Waarom is dit je favoriete recept?

"De enchilada's maak ik eigenlijk alleen als er veel mensen op bezoek komen. Daarom doen ze me heel erg denken aan alle huisfeestjes die mijn man en ik hebben gegeven. Het is algemeen bekend dat als ik feestjes geef er een grote schaal uit de oven komt en er vervolgens een rij in de keuken ontstaat. Het is echt een gezelligheidsdingetje."

Wat vinden anderen van je enchilada's?

"Als ik aankondig dat ik een feestje geef, vragen mensen me altijd of ik dan wel mijn enchilada's maak en na afloop gaan ze allemaal naar huis met bakjes met de enchilada's die zijn overgebleven. Ik maak er namelijk altijd een stuk of veertig, want het is een hele klus en dan maak ik er maar liever gelijk een heleboel. Ik heb de variant met vlees acht jaar geleden gefilmd en op YouTube gezet en ik krijg nog steeds regelmatig reacties dat mensen ze ook hebben gemaakt. Het is echt een hit."

Hoe kwam je op het recept?

"Volgens mij is het dertien jaar geleden dat ik ze voor het eerst heb gemaakt. De Mexicaanse keuken is mijn favoriet en dus ging ik me daarin verdiepen. Ik kwam erachter dat de echte enchilada's, en dus niet die uit pakjes, doordrenkt zijn in saus. Het klinkt een beetje gek, maar ze moeten ook een beetje slap zijn. Jalapeño's en salsa kunnen ook niet ontbreken. Ik heb toen een aantal recepten met elkaar gemixt en het gemaakt voor mij en mijn vriend Gregor, die nu mijn man is. Inmiddels is het recept echt mijn eigen versie."

Waarin zie je dat terug?

"Sinds ongeveer twee jaar geleden eet ik thuis veganistisch. Daarom heb ik het recept een paar maanden geleden helemaal aangepast, zodat hij nu veganistisch is maar wel nog steeds net zo lekker. Vroeger maakte ik de enchilada's met kip en kaas, maar nu met veganistisch gehakt. De kaas vervang ik weleens met veganistische kaas, maar ik laat het ook weleens helemaal weg."

Je reist veel voor je werk en de Mexicaanse keuken is je favoriet. Heb je ook weleens enchilada's gegeten in Mexico?

"Ik ben ooit met een cruise één dag in Mexico geweest, maar ik zou er nog wel graag een keer wat langer naartoe willen. Ik heb daar toen alleen iets snel bij een kraampje gegeten. Maar wat ik lekker vind, is meer tex-mex: het Mexicaanse fastfood uit Amerika."

Ingrediënten (16 enchilada’s) 2 pakken kleine volkoren wraps

2 pakken gezeefde tomaat

2 uien

2 tenen knoflook

1 pot salsa

1 zakje burritokruiden

jalepeñopepers

300 gram verse spinazie

400 gram mais

500 gram veganistisch gehakt

Bereiding

"Ik snij de ui en knoflook in kleine stukjes en bak ze in een grote pan. Hier doe ik het veganistische gehakt, de helft van het zakje kruiden en de pot maïs bij. Als dat gaar is, kan ook de spinazie in de pan. Dat hoeft maar heel even. Vervolgens schep ik alles over in een grote kom of bak. In dezelfde koekenpan - die ik niet schoonmaak, want dat is zonde van de smaken - doe ik vervolgens de gezeefde tomaat, de pot salsa, de rest van de kruiden en de jalapeñopepers. Als dat warm is, schep ik twee eetlepels saus bij het nepvlees en giet ik de rest van de saus in een grote ovenschaal."

"Hier haal ik de wraps doorheen, beide kanten. De saus die ik hierna overhou, giet ik in een kom. In nog steeds dezelfde koekenpan doe ik een beetje olie en leg ik de in saus doordrenkte wrap. Ik bak hem aan beide kanten, want dan wordt hij een beetje zacht en trekt de saus er lekker in. Dit doe ik vervolgens met alle wraps. Als een soort pannenkoeken leg ik ze op een stapel op een bord. Als ik alle wraps heb gehad, vul ik ze met het nepvlees en vul ik de schaal met de enchilada's, die ik strak tegen elkaar aan leg. Als de schaal vol is, prik ik in alle wraps een aantal gaatjes."

"De saus die ik over had gehouden, gebruik ik nu om nog over de enchilada's te gieten. Nu zou ik er nog wat veganistische kaas overheen kunnen doen. Met gewone kaas deed ik vroeger altijd twee zakjes, dus lekker veel. Vervolgens doe ik ze voor vijftien minuten op 200 graden in de oven. Met een feestje hak ik ze daarna vaak nog doormidden, dan hebben mensen een halfje en blijft de rest ondertussen warm in de oven."