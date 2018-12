Voor wie zin heeft om eens te koken met een ander product, brengt NU.nl iedere week een ander product van eigen bodem onder de aandacht. Wat is het verhaal van dit product en wat kun je er mee? Deze week: de pastinaak.

In Engeland staat de parsnip al sinds jaar en dag op tafel. In ons land begint de populariteit te groeien en eten we steeds meer van deze veelzijdige wortel. Een vergeten groente, maar wel eentje die zijn weg begint te vinden naar de Nederlandse keukens.

"Pastinaak komt van oorsprong uit het Middellandse Zeegebied", vertelt Maaike de Leeuw van het Nationaal Actieplan Groente en Fruit. "De Oude Grieken en Romeinen waren al langer bekend met deze groente. De Romeinen namen de wortel mee naar het noorden en ontdekten dat pastinaken in koudere gebieden nog veel groter konden worden."

De wortels die in onze winkels liggen, zijn ongeveer 20 centimeter lang en wegen tot wel 375 gram per stuk. De Leeuw: "Pastinaak heeft een intense, aromatische en enigszins zoete smaak. De smaak doet denken aan wortel en knolselderij. Volgens sommigen heeft de smaak van deze groente ook iets weg van anijs."

Het lekkerst na de vorst

Teler Geert Teeuwen van Teeuwen Telers oogst al zo'n twaalf jaar pastinaken. Ook hij ziet de vraag naar deze groente toenemen. "Jaarlijks oogsten wij bijna 1 miljoen kilogram pastinaak. Doordat we in Noord-Limburg zitten, een gebied met hoge zandgrond, kunnen we bijna het hele jaar door vers oogsten. Vanaf begin juli eigenlijk al tot aan mei."

De winter is wel de beste tijd om pastinaken te eten, aldus de teler. "Met pastinaak moet eigenlijk de vorst erover. Dan smaakt hij nog zoeter."

Als de wortel net uit de grond komt, heeft hij een mooie witte kleur. Teeuwen: "Na een dag of vier, vijf begint de pastinaak een beetje bruin te kleuren. Dat is overigens niet erg, hij is dan nog steeds hartstikke lekker. Het is puur cosmetisch."

Dit is de pastinaak Witte wortel van wel 20 centimeter

Smaakt zoetig

Geschikt voor kinderen

Circa 1,50 euro (500 gram)

Bewaargroente

Pastinaak is, net als winterpeen en knolselderij, een echte bewaargroente. "Ze zijn het meest gebaat bij een koele, droge plek buiten de koelkast", legt Patricia Schutte van het Voedingscentrum uit. "In de groentelade of in een plastic zak is het vaak te vochtig, waardoor schimmel kan ontstaan. Vroeger werd deze groente meestal in een kist met zand bewaard."

Ook gekookte pastinaak blijft wel even goed. De Leeuw: "Gekookte pastinaak is in een afsluitbaar bakje twee dagen houdbaar in de koelkast of drie maanden in de diepvries."

Genoeg over de pastinaak, wat kun je ermee?

"Was de groente van tevoren en schil hem eventueel met een dunschiller", adviseert de Leeuw. "Let er bij het kopen wel op dat hij stevig en hard aanvoelt. Een zachtere wortel is vaak al wat ouder, maar kun je nog prima gebruiken om puree of soep van te maken."

"Pastinaak doet het goed in een herfstsalade of bij wild", aldus De Leeuw. Teeuwen tipt de groente als een ideale partij voor kleine eters: "Hij is heel veelzijdig en ook erg geschikt voor kinderen. Je kunt hem stampen of er frietjes van maken, die smaken heerlijk zoet."

Zelf vindt hij pastinaak het lekkerst in de soep. "Of toch uit de oven, met een beetje honing. Snij dan wel even de kern eruit, die kan soms een beetje hard zijn. De pastinaak is zo veelzijdig, je kunt er zoveel meer mee doen dan met een wortel."

Bereidingstijden Roerbakken: 15 minuten

Koken: 20 minuten

Stomen: 25 minuten

Recept voor pastinaaksoep met 'kaasclubs'

Bereidingstijd: twintig minuten, hoeveelheid: vier porties, nodig: satéprikkers en een staafmixer.

Schil de pastinaken, verwijder een plakje van beide uiteinden en snij deze in stukjes. Kook de pastinaak tien minuten gaar in de bouillon. Besmeer acht sneetjes brood met een dun laagje crème fraîche. Beleg de broodjes vervolgens met sla en kaas. Stapel ze en snij ze in vieren. Stapel tot twee 'clubs' en steek er een prikker door.

Meng de rest van de crème fraîche, de kerriepoeder en de selderij. Pureer de soep met de staafmixer. Voeg zout en peper naar smaak toe en verdeel over vier kommen. Schep tot slot de selderijroom in de soep. Serveer de soep met de 'kaasclubs'.

Ingrediënten 750 gram pastinaken

1 liter groentebouillon van tablet

12 sneetjes casinobrood

200 milliliter crème fraîche

8 blaadjes kropsla

8 plakjes belegen kaas

1 theelepel milde kerriepoeder

1 eetlepel verse bladselderij

Bron: weekmenu

Pastinaak is te koop tussen juli en mei bij telers, groentehandelaren en supermarkten en kost ongeveer 1,50 euro (500 gram). De prijs kan verschillen per verkooppunt.