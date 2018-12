De barbecue hoeft in de winter echt de schuur niet in, zeggen experts. Barbecueën in de winter is zelfs een trend. Zelfs voor het kerstmaal leent het apparaat zich goed.

Volgens Beslist.nl heeft 90 procent van de Nederlanders een barbecue en wint het apparaat al sinds 2012 flink aan populariteit. Alleen al op deze website zoeken jaarlijks meer dan een half miljoen mensen naar een nieuwe barbecue.

De online winkel FonQ voegt daar nog aan toe dat Nederlanders hun barbecue zo'n veertien keer per jaar aansteken en dat ze dit niet alleen in de zomer doen. Ruim een derde van de Nederlanders roostert ook in de herfst en winter.

Volgens trendwatcher Marielle Bordewijk gebeurt dit steeds vaker. 'Cue-fanatiekelingen' doen hun best om zo lang mogelijk van hun investering in een barbecue te genieten. "Dat kan steeds beter, want we schaffen steeds vaker buitenkeukens en buitenhuiskamers met comfortabel meubilair en terrasverwarming aan."

De barbecue is booming

Jord Althuizen is barbecue-expert en heeft in oktober het boek Winter BBQ uitgebracht. Hij merkt aan alles dat daar behoefte aan is.

"Barbecue is booming. Het is letterlijk hot. Ik zie steeds meer mensen enthousiast raken in de zomer en de harde kern denkt nu: dit is zo leuk, ik ga er in de winter ook gewoon mee door."

“Kalkoen, zalm, eend: je kunt ook op de barbecue flink uitpakken.” Barbecue-expert Jord Althuizen

Marjolijn Rosendaal en Anya van de Wetering schreven het boek Gegrild en Geroosterd, dat in januari uitkomt. Ook zij zien de winterbarbecue een opmars maken.

Rosendaal: "We hebben lange nazomers en de winters zelf zijn niet zo koud meer. Daarom bergen mensen hun barbecue niet meer op aan het eind van de zomer. De mijne staat altijd stand-by. En als het wel koud is, geeft de barbecue warmte af én bereidt hij tegelijkertijd een maaltijd."

Onder een dekentje borrelen tot het gaar is

In het boek geven de dames allerlei tips en recepten om het hele jaar door te grillen en te roosteren. Rosendaal: "Het is leuk om hartje zomer buiten sateetjes te grillen op de elektrische tafelgrill en in de winter kan er makkelijk worden gebarbecued. Lekker een stuk vlees erop, een flesje wijn erbij en onder een dekentje borrelen tot het gaar is. En na het diner maak je op de ondertussen een beetje afgekoelde barbecue warme vuurdesserts, zoals camembert verpakt in wijnbladeren of gegrild fruit."

Volgens Althuizen is het voor veel mensen wel even zoeken wat er allemaal op de barbecue klaargemaakt kan worden. Hij ziet dat er 's winters nog vaak hetzelfde wordt gemaakt als 's zomers, maar dat kan volgens hem anders. "In de winter eet je zwaardere kost. Stoofvlees, sukade-achtige dingen. Dat leent zich goed voor bereiding op vuur. Of denk aan spareribs met Jägermeister en cranberrysaus. Zo kun je standaard barbecuevlees toch een winterse smaak geven. Knolgroenten, pompoenen, appels en peren doen het ook goed op de barbecue, want die poffen."

Winterbarbecue met Kerst

Ook voor het kerstmaal leent de barbecue zich volgens de twee barbecue-experts goed. Althuis organiseert zelf al jaren een winterbarbecue met de feestdagen. "Kalkoen, zalm, eend: je kunt ook op de barbecue flink uitpakken. Door te grillen kun je krokante laagjes creëren. En door het roken kun je aroma's toevoegen. Daarnaast is vuur natuurlijk echt een beleving, het geeft een lading aan je bereiding. Als je naast de barbecue nog een pan met glühwein opzet, dan komen er vanzelf mensen buiten kijken als je bezig bent. Het geeft echt een hoog gezelligheidsgehalte en volgens mij is dat waar Kerst om draait."

Volgens Rosendaal draait het met de feestdagen allemaal om de planning. Ze zou van tevoren een salade van geroosterde groentes, geroosterde borrelnootjes van kikkererwten en gepofte groentes voor een dip of puree maken. Met Kerst zelf ligt er op haar barbecue een slow roast of een flinke vis. "Zodat je lekker lang om de barbecue kunt zitten."

"Met barbecueën en grillen hoef je nooit bang te zijn dat je te veel maakt. Geroosterde groentes die je overhoudt, zijn perfecte lunchhapjes voor de volgende dag en gebarbecuede krabbetjes zijn lekker voor een wokmaaltijd later in de week."

Tips van experts Zorg ervoor dat je tijdens het barbecueën droog, warm en behaaglijk bent: je kunt beter een warm watje zijn dan een snotverkouden bikkel

Gebruik meerdere tangen en schalen om besmetting tussen rauw en gegaard eten te voorkomen

Je boekt het beste resultaat op een brandschoon rooster. Maak daarom het rooster na iedere grillgang schoon met een halve citroen of een doorgesneden ui

De rooksmaak van de barbecue kun je 'sturen' door houtsnippers toe te voegen aan de briketten

Je kunt ook kruiden, zoals rozemarijn en tijm, of sinaasappelschil tussen de kooltjes leggen voor een lekkere smaak

