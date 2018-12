Kruidnoten zijn er tegenwoordig in allerlei soorten en maten. Van de smaken karamel-zeezout tot limoncello, kaas en zure mat. Natuurlijk zijn er ook nog de oude vertrouwde smaken chocolade en naturel. Welke kruidnoot is dit jaar het populairst?

In Nederland worden jaarlijks zo'n zeven miljard kruidnoten gebakken. Hieronder vallen de traditionele roomboterkruidnoten, maar ook de versies met verschillende toppings. Deze worden veelal gemaakt van een laagje chocolade en een speciale smaak.

Bubblegum, zure mat, aardbei, karamel-zeezout, strawberry cheesecake, kaas, melk, puur, wit, chocolademix en naturel. Deze smaken liggen op dit moment in de winkels van Jamin. De andere grote speler op het gebied van kruidnoten met speciale smaken is Van Delft. Deze 'pepernotenfabriek' heeft maar liefst vijftig verschillende soorten kruidnoten, waaronder de smaken karamel-zeezout, appeltaart, limoncello, Irish coffee en tompouce.

Volgens Oscar de Lange, directeur van Van Delft, is de onvervalste favoriet in zijn winkels de chocomix. Oftewel kruidnoten met melkchocolade en pure en witte chocolade. Dat vindt hij opvallend, want vijf jaar geleden - toen Van Delft de Nederlandse markt betrad en voor 75 procent in handen kreeg - aten Nederlanders nog vooral de traditionele kruidnoot.

'Hoe gekker, hoe beter'

Rob Hendriks van Jamin ziet juist dat er in de laatste jaren niet echt meer een groei zit in de vraag naar de chocolademix.

"Ze zijn nog steeds razend populair, maar consumenten vinden het daarnaast ook erg leuk om nieuwe smaken te ontdekken. Ze experimenteren er stevig op los in de keuken thuis, maar ook met producten die ze direct willen nuttigen. Hoe gekker het is, hoe beter, lijkt het soms wel."

De Lange ziet dit verschijnsel ook en noemt dit 'versmakelijking'. "Overal komen meer smaken in. Mensen willen meer keuze. Ze willen luxe, een beleving."

Soms een beetje vreemd

Volgens Hendriks winnen de aparte smaken zoals kaas en strawberry cheesecake flink terrein. "Daarom introduceren we ieder jaar weer een hele nieuwe reeks smaken. Soms zijn deze een beetje vreemd, maar ze moeten wel lekker zijn. Al verschillen smaken natuurlijk altijd."

Hoewel de kaaskruidnoot dit jaar over de toonbank van de Jamin vliegt en klanten van Van Delft vragen of de dropkruidnoot - nadat deze vorig jaar uit het assortiment is gehaald - alsjeblieft weer terug mag komen, is er volgens de mannen al een tijdje één echte topfavoriet onder de bijzondere kruidnoten. Ze hebben het over de smaak karamel-zeezout.

En het minst populair? De Lange: "Biologisch, spelt en glutenvrij. Die worden amper verkocht. Dat valt me echt tegen."

Wat is jouw favoriete kruidnoot? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.