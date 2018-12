Schuimpjes, taaitaai, kruidnoten, chocoladeletters, banketstaven, gevuld speculaas zijn allemaal zoete lekkernijen die rond en op Pakjesavond worden gegeten. Maar hoe kan dat op een bewuste manier?

Dat al bovenstaande zoetigheden niet gezond zijn, staat volgens Patricia Schutte van het Voedingscentrum buiten kijf. Maar volgens dit adviesorgaan hoort een beetje snoepen er af en toe best bij. "Het hangt er altijd vanaf hoeveel of hoe vaak je het doet."

Chocoladeletter is calorieënbom

Snoepen kan ook op een bewuste manier, vinden verschillende voedingsdeskundigen. Het gaat allemaal om keuzes maken. Qua calorieën is het volgens diëtiste en voedingsdeskundige Anneleen Visser vooral verstandig om de chocoladeletters links te laten liggen óf te delen met meerdere mensen. De melkvariant bevat al zo'n 750 kilocalorieën en is volgens haar dé calorieënbom onder het sinterklaassnoepgoed.

Taaitaai en kruidnoten bevatten daarentegen de minste calorieën, vertelt ze. Taaitaai is volgens haar de 'magerste' variant, omdat een klein poppetje zo'n 30 kilocalorieën telt. In een handje kruidnoten, dat zijn zo'n tien stuks, zitten er volgens de deskundige ongeveer vijftig. "Taaitaai kan dus prima bij een kopje koffie of thee. Het is te vergelijken met een speculaasje. Kruidnoten zijn ook een van de betere keuzes, mits je het bij één à twee handjes houdt." Voor chocoladekruidnoten gaat dat echter niet op; die bevatten dubbel zo veel calorieën.

“Eigenlijk is het heel simpel: koop niet te veel” Patricia Schutte

Schuimpjes, banketstaaf en gevulde speculaas zijn met name ongezond door de grote hoeveelheid suiker, zegt Visser. Maar ook hierin zitten aardig wat calorieën verstopt. "Eet je een hele banketletter op, dan krijg je een slordige 2.200 kilocalorieën binnen. Dat is voor veel vrouwen hun totale dagbehoefte."

Weerstand bieden

Anneke Ruiten-Kreling, voedings-, dieet- en lifestyleadviseur, benadrukt dat in al het snoepgoed veel suiker zit en relatief veel vet, waarvan een groot deel verzadigd. Om toch te kunnen snoepen, heeft ze een aantal tips. Zo hoef je de calorierijke chocoladeletter volgens haar niet helemaal links te laten liggen. "Ik vraag altijd wat iemand écht lekker vindt. Je kunt beter van een lekker stuk chocolade genieten dan de hele avond door van al het minder lekkere snoepgoed."

Om een beetje weerstand tegen al die lekkernijen te bieden, is het volgens Ruiten-Kreling verstandig om op 5 december ook gewoon drie maaltijden en een gezonde snack tussendoor te eten. Het zou ook kunnen helpen om van tevoren al een snoepmoment in te calculeren, zegt ze. "In plaats van de hele dag door snoepen, kun je er ook voor kiezen om het op één moment te doen."

Proef bewust, kauw goed en geniet

Schutte van het Voedingscentrum vult hierbij aan dat het boodschappenproces ook al heel belangrijk is. "Eigenlijk is het heel simpel: koop niet te veel. Wat je niet in huis hebt, kun je ook niet opeten. Koop bijvoorbeeld twee soorten snoep, want ongemerkt snoep je veel meer als er schaaltjes met verschillende soorten op tafel staan. Het helpt wel om die twee soorten lekkernijen in kleine bakjes te serveren. Uit onderzoek is gebleken dat mensen dan minder eten. En als je eenmaal snoept: proef bewust, kauw goed en geniet. Hoe is de smaak en de structuur?"

Alle drie de deskundigen geven als tip om gezonde snacks op tafels te zetten. Voorbeelden die zij noemen zijn ongezouten noten, mandarijntjes, paprikareepjes en komkommer met hummus.

Calorieën Taaitaai: 71 kcal

Schuimpje: 10 kcal

10 kruidnoten: 48 kcal

5 chocoladekruidnoten: 51 kcal

5 pepernoten: 46 kcal

Speculaasje: 48 kcal

25 gram marsepein: 105 kcal

25 gram gevulde speculaas: 120 kcal

25 gram banketletter: 113 kcal

25 gram pure chocolade: 133 kcal

Bron: Voedingscentrum