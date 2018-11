Iedere week vertelt een BN'er op NU.nl over zijn of haar favoriete recept. Deze week is dat Dries Roelvink, die liever over zijn vegetarische pasta dan over zijn beroemde gehaktballen praat. "Doordat de kaas zo machtig is, heb je geen vlees nodig."

Wat is je favoriete recept?

"Ik sta natuurlijk bekend om mijn gehaktballen, want daarmee kom ik vaak op televisie. Maar die zijn zo simpel, dat kan iedereen. Daarom heb ik het nu liever over mijn vegetarische pasta. Die zette ik hier al op tafel toen Dave en Donny rond een jaar of twaalf waren. Ik wist dat ik ze geen spruitjes hoefde te geven, dus ik ging op zoek naar alternatieve gerechten met groenten. En het beviel, want ze vroegen steeds wanneer ik het weer zou maken."

Waarom is dit je favoriete recept?

"Wij eten zo'n vijf keer in de week buiten de deur en twee keer koken we zelf. Op die dagen probeer ik minder vlees en vis te eten. Dit recept kreeg ik van mijn neef Eddy, die een aantal restaurantjes had in Amsterdam, voordat hij vijf jaar geleden overleed. Zijn hobby was koken en als de familie bij elkaar was, dan stond hij in de keuken. Ik hielp hem dan vaak. Ik was zijn assistent en mocht bijvoorbeeld dingen snijden, maar ik keek ondertussen altijd zijn kookkunsten bij hem af. Hij hielp me ook vaak met koken. Dan had ik hem aan de telefoon en vertelde hij me wat ik moest doen. Dat ging zo ver dat ik hem op een gegeven moment moest vragen waar bij mij thuis de Italiaanse kruiden ook alweer stonden."

Hoe voelt het om het gerecht te maken?

"Sentimenteel. Het begint al met het boodschappen doen. Dan denk ik aan hem, omdat we dat vaak samen deden. We gingen langs de kaasboer en groenteman en hadden de gezellige - en misschien een beetje vervelende - gewoonte om tussendoor het café in te duiken. Dan liepen we met de boodschappentassen de tent in voor een biertje of een wijntje. Het kwam geregeld voor dat de visite dan een beetje ongeduldig werd. Haha."

Wat maakt dit recept echt à la de Roelvinkjes?

"Wij eten thuis graag iets pittiger. Een kok in een restaurant werkt met minder kruiden, want niet iedereen houdt van sterke smaken. Maar onze smaakpapillen zijn al aangetast. Dat noemen we de Roelvink-smaak. Die zie je terug in dit gerecht."

Ingrediënten 15 olijven

4 teentjes knoflook

1 rode ui

2 eetlepels kappertjes

10 zongedroogde tomaten

1 bakje verse Italiaanse kruiden

een flinke gorgonzola

een hele zak fusili

Bereiding

"In de staafmixer doe je de olijven, knoflook, ui, kappertjes, zongedroogde tomaten, Italiaanse kruiden en rode peper. Als je dat hebt gemixt, ontstaat er een soort pesto. Ondertussen kook je de pasta al dente, giet je hem af en zet je hem op laag vuur. Daarna roer je de pesto erdoorheen en snij je een flinke punt gorgonzola af. Deze mag er als finishing touch ook doorheen. Doordat de kaas zo machtig is, heb je geen vlees nodig. Je serveert het met een glas ijskoude rosé."