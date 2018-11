Iedere week zet NU.nl een ander product van eigen bodem in de schijnwerpers. Wat is het verhaal van dit product en wat kun je ermee? Deze week: de aardpeer.

De aardpeer is geen fruitsoort, zoals de naam doet vermoeden, maar een winters knolletje. Eentje die lijkt op een knobbelige, kleine aardappel, om precies te zijn. Hij luistert ook wel naar de naam topinamboer of jeruzalemartisjok. Nog niet alle supermarkten hebben deze winterheld in de schappen liggen, maar wie hem tegenkomt (en uitprobeert) wordt waarschijnlijk verrast.

Kleine knol die smaakt naar artisjok

"Aardperen zijn grillig gevormde knollen en kunnen lichtbruin, violet, roze of wit van kleur zijn", vertelt Maaike de Leeuw van het Nationaal Actieplan Groente en Fruit. "Ze hebben een zoete, nootachtige smaak die doet denken aan artisjok. Sommigen vergelijken het ook wel met de smaak van oesters."

Het is een echte wintergroente. Vanaf november kun je de aardpeer oogsten, tot een tijd na de vorst. "Sterker nog: hij blijft zo goed in de grond dat je er nooit meer vanaf komt", vertelt Floor van Ede van biologische tuinderij 'n Groene Kans. "De aardpeer blijft altijd weer terugkomen. Hij begint nu pas te bloeien. Heel leuk, zeker nu al het andere van het veld is, zoals de aardappels en de pompoenen."

Dit is de aardpeer Een echte winterknol

Wordt ook wel de topinamboer genoemd

Smaakt naar artisjok

Bevat relatief veel ijzer

Kost circa 2 euro voor 500 gram

De aardpeer wordt nog niet veel geteeld in Nederland. Van Ede: "Sinds ik zelf teel, zie ik dat het aanbod van onze eigen wintergroente ook afneemt in de natuurvoedingswinkels. Zelfs daar worden producten van eigen bodem vervangen door groente uit warmere streken. Winkeliers geven dat ook terug, de omloop is te minimaal."

Bron van ijzer

Hoog tijd om die aardpeer eens uit te proberen, want hij is hartstikke gezond. Patricia Schutte van het Voedingscentrum: "Aardpeer is voor iedereen een gezonde keuze. De groente bevat vitamine C, magnesium, kalium en fosfor en in vergelijking met andere groenten relatief veel ijzer."

Of je dit knolletje nu rauw of gekookt eet, het is vooral goed om te variëren. Schutte: "Over het algemeen gaan bij het bereiden van groente vitamines verloren", legt Schutte uit. "Wel is het zo dat vitamines uit gekookte en gesneden groente gemakkelijker vrijkomen in het maag-darmkanaal, waardoor de kans groter is dat ze worden opgenomen in de darmwand."

Aardperen kunnen tot zeven dagen in de koelkast bewaard worden. "Controleer bij het kopen van aardperen of de knolletjes bij indrukken nog hard zijn", adviseert De Leeuw. "Kun je ze een beetje indrukken of voelen ze 'gummiachtig' aan? Dan zijn de aardperen oud."

Genoeg over de aardpeer, wat kun je ermee?

Eerlijk is eerlijk: deze groente is niet voor iedereen. Maar verrassend is hij zeker. Van Ede: "Mensen verwachten niet dat dit knolletje echt naar artisjok smaakt. Je proeft iets bekends, maar je zit een knol te eten. Erg grappig wanneer je de aardpeer voor het eerst laat proeven." Je kunt de aardpeer koken of rauw eten, bijvoorbeeld door een salade. "Gewoon even raspen met de kaasschaaf. Dan smaakt hij een beetje nootachtig", tipt Van Ede.

Voor gebruik de aardpeer goed wassen is aan te bevelen. "Maar schillen hoeft niet, het schilletje is zeer dun", zegt De Leeuw. "De smaak blijft het best bewaard wanneer je de aardpeer zo'n vijf tot tien minuten in de schil kookt. Het toevoegen van citroensap of azijn in het water voorkomt verkleuring tijdens het koken. Je kunt de aardpeer vervolgens in de schil laten 'schrikken', dan gaat de schil er makkelijk af."

Aardperen lenen zich goed voor verschillende recepten. Je kunt de groente goed combineren met worteltjes, aardappels, vis en noten. Ook kunnen ze gebakken worden in een pan als alternatief voor gebakken aardappeltjes.

Recept voor aardperentaart met geitenkaas

Verwarm de oven tot 210 graden Celsius. Schil de aardperen en snijd ze in stukjes. Stoom ze in twintig minuten gaar, rooster de amandelen in een droge koekenpan tot ze bruin zijn. Maal ze, nadat ze zijn afgekoeld, grof.

Bekleed een springvorm met bladerdeeg en prik gaatjes in de bodem. Bestrooi de bodem met de amandelen, gooi de stukjes aardpeer hier overheen. Strooi er een beetje zout over. Klop de eieren is met crème fraîche, zout en peper. Snijd de geitenkaas in plakjes.

Giet het mengsel van ei over de aardperen en verdeel de geitenkaas daar weer over. Bak de taart dertig minuten in de oven, tot ze goudbruin is.

Ingrediënten 4 aardperen

100 g blanke amandel

250 g bladerdeeg

2 eieren

3 el creme fraiche

Zout en peper

125 g zachte geitenkaas

Bron: Onvergetelijke groenten, Fontaine Uitgevers

Aardperen zijn te koop bij de meeste supermarkten en bij de groentezaak en kosten ongeveer 2 euro per 500 gram. De prijs verschilt per leverancier.