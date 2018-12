Nederlanders zijn de afgelopen jaren meer groente en fruit gaan eten en minderen met het nuttigen van vlees en suikerhoudende dranken, meldt het gezondheidsinstituut RIVM dinsdag op basis van de voedselconsumptiepeiling.

In de voedselconsumptiepeiling wordt onder meer bijgehouden hoeveel, wat voor soort en door wie voedsel wordt geconsumeerd.

"De afgelopen jaren is een voorzichtige verbetering in het Nederlandse voedingspatroon te zien", stelt het RIVM.

In de periode 2012 tot 2016 aten Nederlanders gemiddeld 7 procent meer fruit dan in de periode 2007 tot 2010, namelijk 110 gram per dag. Ook is de vleesconsumptie in deze periode gedaald naar 100 gram vlees per dag, een daling van 8 procent.

"De zuivelconsumptie is met 12 procent afgenomen tot circa 350 gram", aldus het instituut. "De daling in de consumptie van rood en bewerkt vlees kan gunstig zijn voor de volksgezondheid in verband met een lager risico op een aantal chronische ziekten."

Volgens het RIVM is er nog wel veel gezondheidswinst te behalen. Een verdere stijging van de consumptie van plantaardige voedingsmiddelen is gewenst.

Voor de voedselconsumptiepeiling is het voedingspatroon van ruim vierduizend kinderen en volwassenen in kaart gebracht.