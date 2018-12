Nederlanders hebben in 2017 ongeveer net zoveel vlees geconsumeerd als het jaar ervoor. Afgelopen jaar ging het om gemiddeld 76,6 kilogram per persoon.

Dat meldt de dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier op basis van onderzoek van Wageningen Economic Research. In 2016 en in 2015 ging het om respectievelijk 76,6 en 76,7 kilo. Van 2010 tot 2015 was er wel een dalende lijn.

Wakker Dier noemt de uitkomst opmerkelijk en verrassend. "Mensen zeggen minder vlees te eten, maar we zien dit niet terug in de cijfers", reageert de organisatie. "Al jaren stijgt de verkoop van vleesvervangers en groeit het aanbod van vegetarische producten. Deze trend lijkt weinig invloed te hebben op het vleesverbruik."

Omdat 'vleesverbruik' wordt gemeten inclusief botten, betekent het niet dat al die kilo's worden gegeten. "Ruwweg de helft van de 76,6 kilo wordt daadwerkelijk geconsumeerd", stelt de organisatie.

Van dit vlees komt bijna de helft van varkens (47,5 procent). Daarna volgen pluimveevlees (voornamelijk kip) met bijna 29 procent en rundvlees met 20 procent. Volgens Wakker Dier eten we per jaar meer dan 6,5 miljoen varkens, ruim 141.000 kalveren en ongeveer 185 miljoen vleeskuikens.

Huidige consumptie zelfde niveau als in 2005

De onderzoekers schrijven dat de periode waarin een einde is gekomen aan de licht dalende trend in het vleesverbruik vorig jaar is verlengd. Tussen 2010 en 2015 was er sprake van een lichte daling van zo'n 79 kilogram tot 76 kilogram. Met de huidige consumptie ligt het vleesverbruik weer op het niveau van 2005.

Wageningen Economic Research berekende het vleesverbruik in Nederland in opdracht van Wakker Dier op basis van statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de productie, invoer en uitvoer van vlees. Wageningen Economic Research is onderdeel van Wageningen University & Research.