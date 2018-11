Wie uit eten wil tijdens Kerst, moet opschieten met reserveren. Volgens de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) reserveren steeds meer mensen voor een diner tijdens de feestdagen. Hoe komt dat?

Auberge du Bonheur in Tilburg, Herberg De Engel in Dodewaard, La Provence in Driebergen, Grand Café 't Hoofd in Maassluis, HFSLG in Zeist, Petrus & Paulus Hoeve in Lamswaarde. Allemaal voorbeelden van horecagelegenheden die volledig of bijna volgeboekt zijn voor Eerste Kerstdag.

Volgens een aantal van deze zaken kwamen de reserveringen dit jaar eerder dan verwacht. Sommige al vorig jaar, maar ook tijdens de zomer kwamen er reserveringen binnen. Een aantal van deze restaurants heeft nog niet eens een kerstmenu gepresenteerd, maar zitten dan toch al volledig of bijna vol.

Petrus & Paulus Hoeve: "We gaan als een speer. We hebben alleen nog plekken voor tijdens de brunch. De diners voor Eerste en Tweede Kerstdag zitten al geruime tijd vol."

Verklaring voor de tendens

Het verbaast Bernadet Naber van KHN niet. Van verschillende horecaondernemers hoort ze dat ze compleet volgeboekt zijn en ook uit polls van de organisatie blijkt dat steeds meer mensen voor Kerst bij een restaurant reserveren. "De economie trekt aan en dat merk je", aldus Naber.

Foodanalist Anneke Ammerlaan heeft veel onderzoek gedaan naar de komende kerstdagen. Ze heeft nog een andere verklaring voor deze tendens. Volgens Ammerlaan zijn er een aantal trends in de samenleving gaande die verklaren waarom meer mensen uit eten gaan met Kerst.

Zo hoeft het kerstdiner tegenwoordig echt niet meer peperduur te zijn en behoort het dus voor meer mensen tot de mogelijkheden. "Voor de kredietcrisis was het kerstdiner in een restaurant een hele avond entertainment, kwam iedereen in goud en glitter en was er zo veel eten dat je dacht: hoe kom ik nog thuis?"

“Mensen willen gewoon even relaxen” Anneke Ammerlaan

Gewoon even relaxen

Tegenwoordig ziet een kerstdiner er volgens haar heel anders uit. "Mensen komen voor een 'lui' diner, waarbij ze binnenkomen op een voor hen geschikt moment en eten zonder poespas. Geen ganzenlevers meer, maar een salade met eendenborst."

Nu betaal je voor een kerstdiner in een restaurant dan ook nauwelijks meer dan voor een normaal diner, vertelt de analist. "Dat komt doordat mensen steeds individualistischer worden. Ze gaan niet meer naar een restaurant om gezien te worden terwijl ze het duurste gerecht van de kaart bestellen, maar ze komen voor zichzelf."

Ook ziet Ammerlaan dat de kerstdagen tegenwoordig een moment zijn waarop mensen even kunnen bijkomen van hun drukke bestaan. "De mensen die reserveren met Kerst zijn toch nog wel vaak de mensen met een drukke baan en een hoger inkomen. Zij willen gewoon even relaxen, met niet te veel gedoe en waarvoor ze zich niet hoeven op te doffen."

Mensen plannen ver vooruit

Tanja Klok, eigenaresse van restaurant La Provence in Driebergen, kan zich niet helemaal vinden in de mening van Ammerlaan. La Provence is voor nu volgeboekt op Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag gaat ook al "lekker", vertelt ze.

La Provence heeft een Michelinster en is een chique plek, maar volgens Klok werkt dat juist in hun voordeel. "Mensen willen juist chic dineren met Kerst. Dan laten ze zich extra verwennen en hebben ze het geld ervoor over. En met al die drukke agenda's is men genoodzaakt om al ver vooruit te plannen, dus wij merken ook dat een deel van de gasten er extra vroeg bij is."

Mitchell Mateovics, eigenaar van Grand Café 't Hoofd in Maassluis, zag de reserveringen dit jaar ook sneller binnenstromen dan voorgaande jaren. Zijn zaak zit de hele Kerst al voor 99 procent vol. Dat komt, denkt hij, doordat ze dit jaar hebben gekozen voor een diner waarbij mensen gerechten kunnen delen. Dat zou volgens Ammerlaans theorie goed kunnen: zo'n laagdrempelig en relaxt diner is volgens haar precies waar mensen deze Kerst voor gaan.

De mensen die nog geen reservering hebben, maar wel graag bij een restaurant willen eten, hoeven nog niet te treuren. Naber en Ammerlaan zijn het erover eens dat er last minute ook nog van alles mogelijk is. Naber: "Blijf telefoontjes plegen naar de plek waar je naartoe wilt. Probeer dat nu, maar ook dichter tegen de Kerst aan nog. Dan is er vast nog wel iets mogelijk."