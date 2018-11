In sommige restaurants draait het tegenwoordig om meer dan eten alleen. Vooral in grote steden openen steeds meer restaurants die zich niet alleen op de kaart, maar ook op beleving focussen. Waarom kiezen horecaondernemers voor dit concept?

ChinChin Club, Duke of Tokyo, Skatecafé, FC Hyena, Mooie Boules. Zomaar een paar namen die de afgelopen paar jaren de deuren openden in Amsterdam. Eten is niet de hoofdzaak in deze restaurants: je kunt er ook iets actiefs doen.

Belevingsexpert Harald Pol, docent aan Hogeschool Utrecht en promovendus aan Universiteit Twente, onderkent het verschijnsel. "Consumenten gaan vandaag de dag steeds meer op zoek naar een belevenis, eigenlijk bij alles wat ze doen. Daarom moet ook het hapje eten met vrienden, kennissen of collega's een onvergetelijke ervaring worden."

Door een overkill aan informatie zijn mensen op zoek naar ontspanning, denkt Pol. En daarin kiezen ze de gemakkelijkste weg: "Ze vinden het prettiger om vermaakt te worden, dan dat ze zelf vermaak moeten organiseren."

De belevingsexpert vertelt dat vermaak een extra dimensie aan het eten geeft. "Het eten is minder belangrijk, want de beleving maakt dat het uitje één geheel wordt. Hierdoor worden consumenten minder kritisch. Pas als iets echt heel goed of heel slecht is, valt dat op."

Niet volledig nieuw

Volgens foodtrendwatcher Esther Haanschoten hebben de millennials een groot aandeel in de trend, omdat juist zij steeds vaker op zoek gaan naar een combinatie van eten, drinken en entertainment. "Zij willen verrast worden om het vervolgens te delen op Instagram."

Pol kan zich ook wel indenken dat vooral millennials op dit soort concepten afkomen. "Uit onderzoek is gebleken dat veel jongeren te maken hebben met extra gevoeligheid voor prikkels en overbelasting en ik kan me voorstellen dat zij daardoor, misschien ook wel meer nog dan de oudere generaties, op zoek zijn naar vormen van afleiding."

De millennials lopen er misschien nu mee weg, maar het concept is volgens Haanschoten niet volledig nieuw. De behoefte om vermaakt te worden tijdens het eten, is er altijd - ook bij andere generaties - al geweest: "Denk maar aan de restaurants met zingende obers, zoals Pasta e Basta. Dat restaurant bestaat al heel lang."

Kieskeuriger dan ooit

De 34-jarige horecaondernemer Koen Houben startte samen met nog drie vrienden vijf jaar geleden Mooie Boules. Dat begon toen als een jeu-de-boulesclub op het Museumplein in Amsterdam, maar mondde in juni dit jaar uit in een heuse jeu-de-boulesclub en eethal op het Zeeburgerpad. Inmiddels bestaat het uit acht jeu-de-boulesbanen en een eethal.

Hier kan streetfood besteld worden. Van springrolls tot een halve kip en van een poké bowl tot friet van zoete aardappels. Laagdrempelig, maar wel van goede kwaliteit, aldus Houben. "Bezoekers zijn kieskeuriger dan ooit, want er is veel aanbod. Daarnaast is iedereen op zoek naar variatie. Mensen willen niet meer de hele avond aan tafel zitten. Ze willen dingen doen."

Er zijn misschien veel voorbeelden te noemen in Amsterdam, maar volgens Pol is de trend echt niet alleen in de Randstad te bespeuren. "Ik denk wel dat het verschijnsel zich hier iets eerder voordoet dan in andere delen van het land, maar het fenomeen dat mensen op zoek zijn naar beleving is niet regiogebonden."

Mooie Boules in Amsterdam

Niet alleen in de Randstad

Bram Bul van Zwart in Breda is het hier helemaal mee eens. Bij Zwart eten bezoekers een viergangenmenu in een pikdonkere kamer en worden ze bediend door slechtziende of blinde obers. Bul merkte in het begin, twee jaar geleden, dat het restaurant opgepikt moest worden door de 'early adopters', die veelal millennials waren.

"Wij merkten dat maar een kleine groep mensen het aandurfde, maar daar moesten we het wel van hebben. In de Randstad heb je meer mensen, waardoor ik denk dat een concept daar eerder slaagt. Maar bij ons werkt het ook, dus het is zeker niet alleen een trend in de grote steden."

De consument heeft ook volgens Bul behoefte aan een geheel verzorgd avondje weg. "Wij concurreren eerder met een casino of een bioscoop dan met een restaurant. Het gaat mensen om de unieke ervaring. Ik denk dan ook dat dit soort concepten alleen maar toe zal nemen in de toekomst. De keuze wordt álleen maar groter."