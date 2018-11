Ieder seizoen kent zo zijn producten. In de herfst is dat bijvoorbeeld de koolraap. Wat is het verhaal van deze knol en wat kun je er eigenlijk mee? NU.nl zet iedere week een ander product van eigen bodem in de schijnwerpers. Aflevering 1: de koolraap.

De koolraap is een groente. Een wintergroente om precies te zijn, want hij komt nu van het land af. "Het is echt de tijd voor knollen uit de grond", zegt Floor van Ede van biologische tuinderij 'n Groene Kans. "De koolraap komt laat tot ontwikkeling, maar we planten hem al uit in de eerste week van juli. De knol is erg gevoelig voor de koolvlieg en krijgt gelijk na het planten een gaas over zich heen. Vanaf november wordt de koolraap geoogst."

Wilco van den Berg, marktanalist bij GroentenFruit Huis stelt dat de wintergroente niet zo populair is. "Koolraap wordt in Nederland niet veel gegeten. De supermarktverkoop bedraagt op jaarbasis zo'n 500 ton. Het wordt de consument hierbij vooral makkelijk gemaakt, want 70 procent van de gekochte hoeveelheid is vers gesneden."

Koolraap wordt niet alleen geteeld voor de versmarkt, maar ook voor de industrie. Vroeger werd de groente niet alleen gegeten, maar ook gebruikt voor Sint-Maarten. "De koolrapen werden uitgehold en gebruikt als lampionnetje," vertelt Van Ede. "Van het binnenste maakten ze dan Sint-Maartensoep."

Plantenwortel ter grootte van een sinaasappel

Koolraap is een plantenwortel ter grootte van een flinke sinaasappel. De groente heeft een geel-paarse schil, hoewel deze kleur door de hoeveelheid klei die er vaak nog aan zit vaak niet goed meer te zien is. Koolraap is te koop als een knol, maar in de meeste supermarkten is de voorgesneden variant te vinden.

De smaak van de knol is zoetig en doet denken aan zoete aardappel of pastinaak. Niet heel uitgesproken, maar wel voedzaam en rijk aan onder meer calcium en bètacaroteen. "Eet dagelijks minimaal 250 gram groente per dag", adviseert Patricia Schutte van het Voedingscentrum. "Door het koken en schillen blijft er altijd minder over. Om aan die hoeveelheid te komen, heb je 325 gram rauwe koolraap nodig."

Wie een koolraap koopt, hoeft niet bang te zijn dat die snel verpietert. De stevige knol is lang houdbaar. Schutte: "Koolraap is in de koelkast vijf weken te bewaren en daarbuiten zes weken. Gekookte koolraap is twee dagen in de koelkast te bewaren en drie maanden in de diepvries."

Genoeg over de koolraap, hoe bereid je de knol? Koken of frituren: Halveer de knol, schil hem en snij hem vervolgens in reepjes of blokjes. De stukken hebben ongeveer 15 minuten nodig om gaar te worden. Kort koken en frituren tot groentefrietjes kan ook.

Soep: Ooit geweten dat je soep kunt maken van koolraap? Dat kan van het binnenste van de wintergroente. Gecombineerd met een aardappel en wortel bijvoorbeeld.

Lampion: Een tip voor 11 november: maak een lampion van de wintergroente.

Een koolraap kost ongeveer 1 tot 2 euro per knol en is te koop bij groentewinkels en supermarkten.