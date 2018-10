Eten en Drinken Beroemdste whiskycollectie ter wereld wordt tentoongesteld in Sassenheim 224 x gedeeld De beroemdste whiskycollectie ter wereld is vanaf dinsdag in Sassenheim te zien. De zeldzame voorraad van ruim drieduizend flessen is afkomstig van een oude Italiaanse verzamelaar.