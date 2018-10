De beroemdste whiskycollectie ter wereld is vanaf dinsdag in Sassenheim te zien. De zeldzame voorraad van ruim drieduizend flessen is afkomstig van een oude Italiaanse verzamelaar.

De zogenoemde Zagatti-collectie is de komende jaren in handen van het bedrijf Scotch Whisky International dat er een speciaal museum voor heeft ingericht. Scotch Whisky is gespecialiseerd in beleggingen in whisky.

"Het is bijna onmogelijk om deze collectie te beschrijven", aldus directeur Michel Kappen. "Vergelijk het met een serie schilderijen van Rembrandt die in een bepaalde periode zijn gemaakt en die je integraal van iemand kunt overnemen. Van de 3.103 flessen is het ene exemplaar nog zeldzamer dan het andere. Met de aanschaf van de Zagatti-collectie hebben we een land als China, dat ook in de markt was voor het overnemen van de collectie, het nakijken gegeven."

De voorraad heeft een waarde van naar schatting meer dan 10 miljoen euro. De oudste fles dateert uit 1843. Andere unieke exemplaren dateren uit de jaren dertig en veertig. Door de drooglegging in de VS en de Tweede Wereldoorlog werden in die periode maar heel weinig flessen geproduceerd.

Bijzondere collectie is levenswerk van verzamelaar

Scotch Whisky in Sassenheim heeft de collectie kunnen aanschaffen dankzij investeringen van twaalf particuliere investeerders, meldt de NOS.

De unieke collectie is het levenswerk van de inmiddels 83-jarige Italiaan Valentino Zagatti die de flessen zelf nooit heeft kunnen zien. Tijdens de Tweede Wereldoorlog veroorzaakte een landmijn onherstelbare schade aan zijn ogen. Zagatti was toen elf jaar.

Moeilijk voor verzamelaar om collectie over te dragen

Desondanks heeft hij zijn passie voor het verzamelen van whisky's nooit opgegeven. Nu hij ouder is geworden en zijn kinderen weinig interesse tonen in zijn passie, besloot de Italiaan de collectie over te dragen aan het bedrijf in Sassenheim.

Het was moeilijk voor Zagatti om zijn collectie over te dragen, stelt Kappen. "We hebben hem verzekerd dat zijn levenswerk minimaal de komende tien jaar bij elkaar blijft en te zien zal zijn in het whiskymuseum."

De Italiaan is dinsdag zelf aanwezig bij de opening van het museum.

