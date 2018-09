Joost Deurloo wint Nederlands kampioenschap oestersteken

Deurloo mag nu op 29 september meedoen aan het wereldkampioenschap tijdens het Ierse Galway International Oyster Festival.

In Bruinisse moesten de negen Nederlandse kandidaten in een zo kort mogelijke tijd dertig stuks platte Grevelingen-oesters op correcte wijze weten te openen. Zo waren er pluspunten te verdienen wanneer de oester volledig geopend en consumptiegereed was.

Wanneer het oestervlees beschadigd was of als er gruis en schilfers achtergebleven waren, kreeg de deelnemer minpunten. Bij een gelijk aantal punten was de snelste tijd doorslaggevend.

De tweede en derde plaats waren voor Jeroen Hoep van Petit Kitchen & Bar en Corné van Dijke van brasserie De Vluchthaven.

Donderdag wordt het Belgisch-Nederlands oesterseizoen in Yerseke geopend.