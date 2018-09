'Coca-Cola overweegt cannabisdrank op de markt te brengen'

Het zou de eerste keer zijn dat een grote fabrikant van non-alcoholische dranken de markt van cannabisgerelateerde producten betreedt.

Het frisdrankbedrijf wil de berichtgeving nog niet bevestigen. "Net als vele anderen in deze industrie, volgen we de groei van non-psychoactieve cannabidiol als een ingrediënt in welzijnsdranken", laat The Coca-Cola Company weten in een verklaring, "een beslissing is echter nog niet genomen."

Aurora Cannabis wil het nieuws ook niet bevestigen, maar stelt in een verklaring wel dat "Aurora specifiek interesse heeft getoond in de markt voor geïnfuseerde dranken en we zijn van plan om de markt te betreden."

Eerder dit jaar werd al bekend dat het bedrijf achter het biermerk Corona ruim 3,4 miljard euro investeerde in cannabisproducent Canopy Growth. Ook bracht Amerikaanse brouwer Lagunitas, eigendom van Heineken, in de VS het non-alcoholisch cannabisdrankje Hi-Fi Hops op de markt.

Overigens verwerkte Coca-Cola in zijn beginjaren al eens drugs in drankjes. Cola bevatte rond 1900 echte cocaïne. Later startte het bedrijf met het gebruik van cocabladeren waar dat stimulerende stofje al uit is gehaald.