Dertienduizend jaar oude 'brouwerij' ontdekt bij Israëlische havenstad Haifa

"Ze hebben iets gebrouwen dat een redelijk percentage alcohol bevatte", zei teamleider Dani Nadel. "We hebben het dan over de gisting van een graansoort, wat een basis voor bier is. Dit is het vroegste bewijs voor de bereiding van alcohol dat we kennen."

Het ging het om het brouwen van bescheiden hoeveelheden. In holen in de bodem troffen de wetenschappers sporen van gegist graan aan. Wat er precies werd gemaakt, is onduidelijk. "Het kan ook pap met een beetje alcohol geweest zijn", aldus Nadel.

Leden van de Natufische cultuur, die ongeveer vijftienduizend jaar geleden begon in landen ten oosten van de Middellandse Zee, begroeven hun doden.

In ondergrondse ruimtes in het gebied waren eerder al een dertigtal skeletten gevonden. De meeste lagen in een eenpersoonsgraf, in een aantal was er plaats voor twee personen. In een bijholte is nu het bewijs voor brouwactiviteiten van de bevolking destijds aan het licht gebracht.