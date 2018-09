NUpanel: Ben jij bewust van je suikerinname?

Eten en Drinken 'Omstreden pesticiden nog jaren toegestaan in groente- en fruitteelt' 24 x gedeeld Pesticiden die de hormoonhuishouding kunnen verstoren of schadelijk zijn voor de voortplanting, blijven door capaciteitsgebrek van de Europese beoordelingsinstanties nog jarenlang toegestaan in de groente- en fruitteelt. Die conclusie trekt foodwatch na eigen onderzoek.