'Omstreden pesticiden nog jaren toegestaan in groente- en fruitteelt'

Eten en Drinken Levenskwaliteit vleeskippen in Nederland verbeterd 19 x gedeeld De levenskwaliteit van vleeskippen is er in de afgelopen jaren op vooruitgegaan. Dat concludeert de Universiteit Wageningen (WUR) na onderzoek in opdracht van stichting Wakker Dier. Vleeskippen hebben meer ruimte, meer nachtrust, minder last van voetzweren en zijn minder gefrustreerd.