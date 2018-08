Eten en Drinken Noord-Brabant in opkomst als wijnprovincie 54 x gedeeld Noord-Brabant wordt een steeds belangrijkere provincie voor de Nederlandse wijnproductie. Van alle grond die bestemd is voor de teelt van wijndruiven lag vorig jaar 13 procent in deze provincie. Dat was zeven jaar geleden nog 5 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).