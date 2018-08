Bierbrouwers hebben last van droogte en warm weer

Volgens de handelaar valt de oogst van het graan in Scandinavië, Noord-Duitsland en de Baltische staten tot wel 40 procent kleiner uit.

Volgens adviesbureau RMI Analytics zal de Europese Unie te maken krijgen met een fiks tekort aan brouwgerst: zo'n 490 miljoen kilo.

Als gevolg hiervan stijgen de gerstprijzen al tijden. Volgens de Britse graanhandelaar Robin Appel is er een "groot aanbodprobleem". "Gerstemout is niet heel duur per biertje. Maar als we het over alle biertjes bekijken, is het een forse kostenpost.''

Of consumenten in de supermarkt ook met prijsstijgingen te maken zullen krijgen, is niet bekend. Grote bierbrouwers hebben de prijzen voor hun grondstoffen vaak al vastgelegd via langer lopende contracten. Hierdoor is het niet zeker of bierbrouwers last zullen hebben van de hogere grondstofkosten.

De gerstprijzen zitten al enige tijd in de lift. Heineken liet bij de presentatie van zijn resultaten over het tweede kwartaal al weten dat de grondstofkosten waren gestegen. De op een na grootste brouwer ter wereld zei al wel dat die hogere prijzen geen gevolgen zouden hebben voor de resultaten van dit jaar, maar weigerde op de toekomst in te gaan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!