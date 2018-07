Ilja Gort in ongelijk gesteld in zaak tegen wodkamerk

Volgens Chateau De La Garde, het bedrijf van Gort, maakt het wodkamerk inbreuk op het beeldrecht van de La Tulipe-wijnen. De flessen zouden veel op elkaar lijken, onder meer door het gebruik van een tulp en het woord tulip.

Op de flessen van de Katwijkse distilleerderij Clusius Heritage, van de neven Bart Bouter en Joris Putman, prijkt het beeld van een tulp. Ook op de wijnflessen staat de bloem afgebeeld, waardoor er mogelijk verwarring zou kunnen ontstaan bij de consument.

Volgens de rechter is het teken "Dutch Tulip Vodka" een verwijzing naar de soort of kwaliteit van de tulpenwodka. Hiermee laat de maker Clusius Craft Distillers zien dat de drank is gemaakt van tulpenbollen. Het gebruik van het woord tulip of tulp moet voor iedereen vrij beschikbaar blijven, luidt het oordeel.

Grote tulp

Dat er een grote afbeelding van een tulp op de wodkafles te zien is, maakt volgens de rechter geen inbreuk op het merk van Gort. "Het is in de branche gebruikelijk om de toegevoegde smaak of de grondstof prominent op de fles te vermelden."

Daarbij wordt op de verpakkingen van de wodka de productiewijze uit tulpenbollen beschreven en is de naam en het logo van Clusius Craft Distillers op alle flessen duidelijk afgedrukt. Ook is de schrijfwijze van tulip is duidelijk anders dan die van La Tulipe door Chateau de la Garde.

Dutch Tulip Vodka, gemaakt van biologische tulpenbollen, is sinds eind vorig jaar op de markt. La Tulipe bestaat sinds 1996.

De wodka kost 48 euro of 295 euro per fles, is online verkrijgbaar en wordt onder meer geschonken in sterrenrestaurants. La Tulipe is voor minder dan 10 euro verkrijgbaar in supermarkten.

Cadeau

"Volgens mij heeft de rechter een kistje wodka cadeau gekregen en dat leeggedronken alvorens uitspraak te doen", zegt Gort, die maandag zelf niet aanwezig was in de rechtbank, in een reactie tegen NU.nl.

"Ik snap er niks van. Een blinde ziet nog dat het dezelfde tulp is. Hij is een beetje scheef, heeft dezelfde kleur en het woord tulip staat groot op de fles."

Volgens de wijnmaker had zijn bedrijf voorgesteld met Clusius Heritage een compromis te sluiten. "Als zij het woord tulip niet zo groot op de fles zouden zetten, vonden wij het prima. Maar het lijkt wel alsof ze het woord expres zo groot hebben geplaatst en zo op het succes van La Tulipe-wijn willen meeliften."

Of Gort nog vervolgstappen gaat zetten, weet hij nog niet.