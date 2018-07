Kellogg's vermindert zout- en suikergehalte van ontbijtgranen met chocola

Binnenkort zal het ontbijtproduct 17 gram suiker per 100 gram bevatten, in plaats van 30 gram. Het zoutgehalte wordt met 10 procent verminderd, schrijft de Britse krant The Mirror donderdag.

"We hebben het suikergehalte verminderd en meer cacao toegevoegd", licht Kellogg's toe. Ook zitten er geen kunstmatige kleur- en zoetstoffen in het product. Het ontwikkelteam heeft ervoor gezorgd dat de hoeveelheid suiker significant is verminderd, maar dat de chocoladesmaak hierdoor niet wordt aangetast."

Kelloggs Nederland laat via een reactie aan NU.nl weten dat het nog niet bekend is wanneer de receptuur wordt aangepast.

Overconsumptie

Nederlanders consumeren dagelijks gemiddeld 8,7 gram zout en 114 gram suiker. Dat is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) veel te veel.

Om ervoor te zorgen dat minder zout en suiker in ons voedsel belandt, moeten de afspraken met de voedingsmiddelenindustrie worden "verscherpt en uitgebreid", meldt het gezondheidsinstituut op basis van onderzoek.