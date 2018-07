Waarom smaken watermeloen en ijsjes lekkerder met warm weer?

"Als het warm is, krijg je zin in koudere dingen", zegt professor Kees de Graaf, die aan de Wageningen Universiteit onderzoek doet naar smaak en voedingsgedrag. "Dat associeer je met fris, dorstlessend, zure dingen en ijs. Omdat je meer transpireert, ga je ook meer drinken, wat goed is voor het dorstgevoel. Tenminste, dat is voor de meeste mensen het geval, bij oudere mensen vermindert de sensitiviteit voor dorst."

Mensen beweren weleens dat zij minder behoefte aan eten hebben wanneer het warm is. Dit kan mogelijk komen doordat je lichaamstemperatuur tijdelijk stijgt wanneer je verteringsstelsel wordt geactiveerd doordat je eet. Volgens De Graaf wordt dit niet ondersteund door eerder gedane onderzoeken.

"Uit data is wel gebleken dat je meer eet wanneer je het koud hebt dan onder warme omstandigheden. Maar het is niet zo dat ze in warme gebieden overwegend minder eten." Want in veel landen waar het doorgaans warm is, heeft een deel van de bevolking zelfs overgewicht, zegt De Graaf. "Kijk maar naar landen als Mexico."

Positief gevoel

"Wat wij proeven, heeft met onze zintuigen, maar vooral met ons gevoel te maken", zegt Bob Cramwinckel, oprichter van het Centrum voor Smaakonderzoek.

"Als je bij iets een goed gevoel hebt, bijvoorbeeld vanwege het achterliggende verhaal of de positieve omstandigheden waarbij je dat eten nuttigt, dan is de kans groter dat je het eten lekkerder vindt en blijft vinden. Als iemand zegt dat het belangrijk is om veel te drinken, dan heb je daar een goed gevoel bij. Als wordt gezegd dat je moet oppassen met suikers, dan vind je het fijn om minder zoet te eten. Je zintuigen geven hierbij veel ruimte om dat proeven houvast te geven."

Aangezien veel mensen de zomer met leuke omstandigheden associëren - zon, samenzijn met vrienden en gezelligheid - krijgt zomers eten ook een positieve associatie. "Zoals ijsjes. Terwijl dat technisch gezien niet het meest verstandige is om te eten wanneer het warm is, omdat je eigenlijk een bak suiker en een hoop lege calorieën naar binnen werkt. Maar het gevoel dat je bij ijs hebt, het is lekker fris en koel, laat je hierbij meespelen."

De fysiologie van een mens past zich hierbij aan, legt Cramwinckel uit. "Als het warm is, heb je geen zin om je in te spannen, maar wil je juist rustig blijven. Dus wil je ook eten dat je dat rustige gevoel geeft: een salade in plaats van erwtensoep met worst."

"Wat je fijn vindt om te eten met warm weer hangt samen met het fysiologische nut", voegt De Graaf toe. "Je lichaam geeft aan dat je je lichaamstemperatuur op peil wil houden, dus neig je eerder naar zure, frisse smaken."

Erwtensoep

Door het negatieve gevoel dat veel mensen bij een stevige maaltijd als erwtensoep in de zomer hebben, blokkeert ook onze smaakwaarneming, stelt Cramwinckel. "Mensen die erwtensoep het allerlekkerste eten ter wereld vinden, laten zich echt niet weerhouden door warm weer. Een mens is flexibel, het zijn vooral onze ideeën en opvattingen die onze smaak bepalen en onze zintuigen faciliteren dit. Je wordt dus eigenlijk misleid door je werkelijkheidsgevoel."

Wat kun je dan wel het best eten in de zomer? "Volg je gevoel en eet wat je lekker vindt. Waar je blij van wordt, is ook goed voor je. Als je iets met tegenzin eet, kan dat geen goede uitwerking hebben. Vaak hebben mensen met warm weer geen zin om lang in de keuken te staan, dus ga voor lekkere salades met maïs, bonen en tomaatjes."