'Uv-straling maakt eetbare wormen rijk aan vitamine D'

Wetenschappers van Wageningen University & Research hebben vier verschillende eetbare insecten aan uv-straling blootgesteld en bij drie van de vier was het vitamine D-gehalte flink verhoogd.

Bij de meelworm was het gehalte zelfs meer dan zestig keer verhoogd. Dat zorgt ervoor dat een meelworm evenveel vitamine D bevat als vette vis, een van de weinige voedingsbronnen die veel vitamine D levert. Eetbare insecten, zoals sprinkhanen en meelwormen, zijn verder rijk aan verschillende mineralen en vitamines.

Vitamine D is belangrijk voor het menselijk lichaam. Een tekort wordt in verband gebracht met meerdere aandoeningen, zoals gewrichtspijn, energietekort en spiertrillingen. In tegenstelling tot andere vitamines kan D niet alleen uit voeding worden opgenomen, maar ook in de huid aangemaakt worden. Dat is echter alleen mogelijk wanneer er voldoende zonnekracht en dus ultraviolette straling is.

De onderzoekers verwachten dat de resultaten van dit onderzoek ertoe zullen leiden dat insectenproducenten uv-straling gebruiken om de producten gezonder te maken.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Scientific Reports.