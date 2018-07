Ilja Gort sleept wodkamerk voor de rechter

Maandagochtend diende een door het bedrijf van Gort aangespannen kort geding tegen de Katwijkse destilleerderij Clusius Heritage van de neven Bart Bouter en Joris Putman.

De tulpenbollenwodka is sinds eind vorig jaar op de markt, na een productieproces van ongeveer drie jaar. La Tulipe bestaat sinds 1996.

Volgens het bedrijf van Gort maakt het wodkamerk inbreuk op het beeldrecht. De flessen zouden veel op elkaar lijken, onder meer door het gebruik van een tulp en het woord 'tulip'.

Volgens de advocaat van Clusius Heritage valt de overeenkomst mee en hebben de dranken verschillende doelgroepen.

De wodka kost 48 euro of 295 euro per fles, is online verkrijgbaar en wordt onder meer geschonken in sterrenrestaurants. La Tulipe is voor minder dan 10 euro verkrijgbaar in supermarkten.

Verschil

De suggestie van de advocaat van Chateau de la Garde dat mensen misschien een glas Dutch Tulip Vodka nemen in plaats van een glas La Tulipe-wijn, wordt door de neven met gegrinnik ontvangen.

''Dat is wel een groot verschil hoor", aldus hun advocaat. Tijdens de zitting stonden twee flessen wodka prominent op tafel. De rechter vroeg tijdens het kort geding of er nog geproefd zou gaan worden. Maar de flessen bleven maandagochtend dicht.

Op verzoek van de rechter probeerden de partijen er toch nog samen uit te komen, maar dat is niet gelukt. De rechter doet over twee weken uitspraak.