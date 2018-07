Enorme hoeveelheid Spaanse rosé als Franse wijn verkocht

Het onderzoek vond plaats in de jaren 2016 en 2017, melden Franse en Spaanse media.

Een liter Spaanse rosé kostte in 2016 gemiddeld 34 eurocent per liter, een liter Franse ergens tussen de 70 en 90 cent per liter. Nu is de Spaanse rosé iets duurder, maar de prijzen van Franse rosé stijgen naar verluidt sneller.

De instelling is strafrechtelijke procedures begonnen tegen betrokkenen. De ontdekking van het geknoei met wijn komt voor in een voor de sjoemelaars 'erg goed jaar'. De prijzen van Franse rosé stijgen fors door een al jaren groeiende vraag en door slechte oogsten in de belangrijkste rosé-regio's zoals de Provence.

De oogst in Frankrijk is vorig jaar met circa 10 procent gedaald.