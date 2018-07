Heel Holland Bakt-jurylid Robèrt van Beckhoven opent tweede bakkerszaak

Het Heel Holland Bakt-jurylid heeft al een winkel in Oisterwijk, genaamd Bij Robèrt.

De nieuwe bakkerszaak in Mall of the Netherlands zal hetzelfde concept bevatten, schrijft De Telegraaf, en uit een winkel, cursusruimte en een open bakkerij bestaan, waar bezoekers dankzij een glazen wand kunnen zien hoe de deegwaren gemaakt worden.

De winkel wordt 800 vierkante meter groot. Het is de bedoeling dat de bakkerij begin 2019 opent. Eind 2018 zal er al een kiosk in het winkelcentrum geopend worden.

"Dat voelde nooit goed, omdat we geloven in het concept zoals we dat in Oisterwijk hebben neergezet", aldus Van Beckhoven. "We willen mensen laten zien en proeven wat we doen. Dit was de eerste keer dat we het gevoel hadden dat we dat ook kunnen doen."