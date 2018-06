Natuurlijke variant wijnconserveringsmiddel sulfiet ontdekt

Sulfiet wordt al tijden in voedselproducten gebruikt en vooral in wijn wordt de stof vaak verwerkt. De drank is hierdoor langer houdbaar, maar dit allergeen kan wel voor onder meer hoofdpijn en ademhalingsproblemen zorgen.

Het conserveringsmiddel kan daarom ook bijdragen aan een kater wanneer iemand veel wijn heeft gedronken. Het bedrijf Natural4Sure is erin geslaagd om een natuurlijke variant van sulfiet te maken, genaamd SURE.

Wetenschappers van de HAS Hogeschool in Den Bosch hebben hier tien jaar aan gewerkt, schrijft Sprout. Het resultaat is een mengsel van citroenmelisse en verschillende kruiden, die samen een werkend extract vormen.

Het zou volgens bedrijfseigenaar Ferencz Deli geen negatieve invloed op de smaak van de wijn hebben en de drank ongeveer een jaar goed houden.

Witte wijn

In eerste instantie zal SURE zich op de markt voor witte wijnen richten. Er zijn al 6.500 flessen witte wijn met het natuurlijke sulfiet geproduceerd, die deze zomer op de markt komen. De prijs van de fles ligt wel flink hoger dan dat van de gemiddelde supermarktwijn. Over twee jaar zou de prijs dan flink dalen, als de volumes van de producties hoger worden.

Het bedrijf wil daarnaast een nieuw keurmerk introduceren voor het natuurlijke sulfiet. Deli heeft een wereldwijd patent op zijn extract en wil dit ook aan producenten van onder meer koekjes en chips verkopen.