'Vis in restaurants meestal niet duurzaam'

Dat schrijft de Volkskrant vrijdag op basis van een onderzoek van de Good Fish Foundation (GFF) naar menukaarten van vijfhonderd restaurants. In totaal zijn 6.100 visgerechten bekeken.

Om te zien of een vis bedreigd wordt of dat het eten ervan duurzaam is, is een kleurensysteem bedacht. Rood betekent zeldzaam. Geel staat voor niet zeldzaam, maar evenmin duurzaam. De kleur groen is voor duurzame vis.

De directeur van GFF, Christien Absil, zegt in de krant dat zowel de koks als de klanten vaak onterecht denken dat de geserveerde vis duurzaam is. Dat komt doordat de leveranciers niet alle informatie over de vis verstrekken.

De informatie over de herkomst is volgens Absil zeker nodig om te achterhalen of het eten van de vis verantwoord is. Sommige vissen komen op de ene plek veel voor, terwijl ze op andere plekken juist zeldzaam zijn. Hierdoor kan een vis ten onrechte duurzaam lijken.