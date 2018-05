Hidde de Brabander benoemd tot Meester Patissier van Nederland

Deze titel werd voor het laatst uitgereikt in 2010 en De Brabander is de derde patissier in Nederland die zich Meester Patissier mag noemen. De andere Meester Patissiers zijn Rudolph van Veen en Robèrt van Beckhoven.

De televisiekok, die sinds 2016 te zien is op kookzender 24Kitchen, moest voor het behalen van deze titel een "Meesterproef-examen" afleggen. De Brabander noemt dit "de allergrootste prestatie die hij ooit heeft geleverd". "Ik ben ontzettend trots dat het me gelukt is en dat ik de titel Meester Patissier mag dragen!"

Documentaire

De inauguratie vond plaats in het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen, de plek waar de 37-jarige patissier twintig jaar geleden het vak leerde. Bakker Daan Hesseling werd dezelfde avond uitgeroepen tot Meester Boulanger.

De weg naar het verkrijgen van de titel is gevolgd in de documentaire Hidde: De weg naar Meester Patissier, die vanaf zondag 17 juni te zien zal zijn op 24Kitchen.nl.

Op de kookzender presenteert De Brabander het programma De Brabander bakt. Ook maakte hij het gelijknamige kookboek.