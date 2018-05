Eten en Drinken Zo lees je snel een etiket: 'Meer dan vijftig verschillende benamingen voor suiker' 66 x gedeeld Over vijf jaar is het, als het aan de Wereldgezondheidsorganisatie ligt, de bedoeling dat er geen kunstmatige transvetten meer te vinden zijn in ons eten. NU.nl vroeg aan experts hoe je in de supermarkt snel een etiket kunt lezen en kunt bepalen of je een 'fout' product in handen hebt.