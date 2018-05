Eten en Drinken Schadelijke bacterie aangetroffen in broodje 'pulled chicken' 40 x gedeeld Jumbo, Dirk van der Broek en Dekamarkt hebben een broodje met kip uit hun schappen gehaald omdat daar de schadelijke bacterie Listeria monocytogenes in is aangetroffen. Het gaat om de 'Panini Pulled Chicken BBQ' van het merk QiZiNi met 25 mei als uiterste houdbaarheidsdatum. Consumenten wordt aangeraden het broodje weg te gooien.