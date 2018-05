'Je kunt beter een goede tonic mixen met een goedkopere gin dan andersom'

"Gin is momenteel de grootste groeier in drankland", zegt Albert van Beeck Calkoen, mede-organisator van het ginfestival, over de drank die wordt gemaakt uit destillatie van vergist graanbeslag en waar vervolgens nog jeneverbes aan wordt toegevoegd.

"De trend is al zeven jaar gaande en is begonnen in grote steden als Rotterdam en Amsterdam. De rest van Nederland komt nu pas in beweging, net zoals het geval was met wodka en prosecco."

Dat wordt beaamd door Randy Cillekens van de webshop Major Gin. "De hype is groot. Gin heeft een enorme piek bereikt, maar is inmiddels gestabiliseerd."

Gin wordt volgens Cillekens nagenoeg zelden puur gedronken. "Dat is niet altijd even lekker", zegt hij. "De (kruidige) smaak is voor velen te uitgesproken en te droog."

Gin-tonic

De gin-tonic zorgde ervoor dat gin bekend werd bij het grote publiek. "Onder invloed daarvan wordt er veel geëxperimenteerd met verschillende gins en tonics. Zo ontstaan er verschillende smaken, die je ook kunt toepassen op andere mixers en dranksoorten. Hierdoor is er een bredere acceptatie ontstaan voor de premium mixer, de 'dure frisdrank'. Zoals verschillende soorten ginger beers, (smokey) ginger ale, maar er worden ook mixdranken gemaakt met bourbon, tequila en jenever."

Maar mixen met gin lijken alleen maar populairder te worden. "Er komen steeds meer gins op de markt, wat aangeeft hoezeer de markt aan het groeien is. Nederland is op dit moment, na de Filipijnen, Spanje en België, het vierde land in de wereld waar per persoon de meeste gin gedronken wordt."

Zelf maken

De drank wordt ook steeds vaker geproduceerd door kleine distilleerderijtjes. "Mensen maken hier hun eigen soort gin. Een heel leuke ontwikkeling", zegt Van Beeck Calkoen. Ook Cillekens herkent de trend. "Gin is eenvoudig te maken, dus durven veel mensen zich er aan te wagen. Daarbij zijn de regels wat betreft de ingrediënten in gin oprekbaar, er hoeft namelijk maar 5 procent echte ginalcohol in te zitten."

Ook is er steeds meer variatie in de smaken tonic waarmee de gin gemixt wordt. "Denk aan grapefruit, vlierbloesem, kaneel, zo gek als het kan. Wel vooral natuurlijke smaken." Want volgens Van Beeck Calkoen is de smaak van de drankliefhebber wat volwassener geworden. "Dat is eigenlijk begonnen door de gin-tonic, wat toch meer aan de bittere kant van ons smaakcentrum zit. De zoete cocktail heeft plaatsgemaakt voor complexere smaken."

Roze gin

Cillekens ziet dat er in de ginwereld wordt geëxperimenteerd met verschillende kleuren. Zo is er een blauwe gin, die met een tonic roze wordt gemaakt. "De roze gin smaakt zoet en ziet er hip uit, dus die valt in de smaak bij een jong publiek. Daardoor wordt de populariteit van gin ook weer breder", ziet hij. "Gin an sich profiteert hiervan, want door zo'n toegankelijke soort leren meer mensen de drank kennen."

Van Beeck Calkoen legt uit dat gin "op sterven na dood was in de jaren tachtig". "Toen ginmakers Bombay Sapphire en Hendricks het op de markt brachten, werd gin als een tweetrapsraket populair gemaakt." Dat begon in Spanje, waar het via de culinaire wereld groot is geworden toen de chefs de drank breed omarmden. "Met een vertraging van tien jaar is gin via België in Nederland aangekomen."

Karakter

De ginkenner gelooft dat de drank nog lange tijd populair zal blijven. "Het leuke aan gin is dat het een serieus product is met een enorme diversiteit aan smaken waar je nooit op uitgekeken raakt." En dat het niet neutraal van smaak is. "Het heeft veel identiteit en karakter. Daarom is het bijzonder dat er voor iedereen wat is. Voor de echte liefhebber valt er altijd wel wat te ontdekken. Er zijn zo veel mooie gins waarmee je zo veel mooie combinaties kunt maken, met bijzondere garneringen erbij."

Voor de beginnende ginproever raadt Van Beeck Calkoen aan om te starten met een lichte gin en een goede tonic erbij. "Als je op de prijs moet letten, kun je overigens beter een goede tonic kopen en een medium geprijsde gin, dan andersom. Een slechte tonic kan een goede gin namelijk nog steeds kapotmaken."

"Maar ik denk dat rum hierna de 'grote drank' gaat worden. Alle seinen van rum staat momenteel op groen en de verkoop is wereldwijd aan het groeien."