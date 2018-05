200 ton gehakt uit handel gehaald na aantreffen sulfiet

Het onderzoek werd gedaan na aanleiding van melding bij een vleesverwerker. Het onderzochte vlees in kwestie was niet bedorven, maar wel werd er sulfiet in aangetroffen.

Hierna werden er nog meer bedrijven onderzocht en in totaal werd er bij dertien vleesverwerkers sulfiet aangetroffen. Van de onderzochte bedrijven gaf het merendeel toe dat dat zij het additief hebben gebruikt in gehaktproducten. Bij andere bedrijven bleek gebruik van sulfiet bewezen na onderzoek van een genomen monster.

Na herinspectie bleek dat de bedrijven waarbij sulfiet in het gehakt werd aangetroffen, het additief niet meer in het vlees te vinden was. De komende tijd zal de NVWA bij inspecties aandacht blijven besteden aan verboden additieven.

Verboden

Sulfiet is al jarenlang verboden en wordt slechts beperkt toegestaan, onder meer in wijn. Het is tevens een allergeen en daarom moeten leveranciers van sulfiethoudende producten dit op het etiket vermelden, wanneer er meer dan 10 milligram sulfiet per kilo product zit.

In een reactie aan NU.nl laat de NVWA weten dat dit losstaat van het gehakt dat enkele supermarkten in april hebben teruggeroepen, wegens de aanwezigheid van de STEC-bacterie.