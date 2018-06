'Einde trend gekke smakencombinaties nog lang niet in zicht'

"Een logische stap", noemt kok en smaakexpert Pierre Wind de opkomende trend van gekke smaken. "De laatste jaren staat men meer open voor dit soort dingen. Hiervoor werd het als een rariteit gezien, nu als een uitdaging. Ik ben blij dat dit nu kan."

Dat is volgens Wind begonnen door de hang naar minder suiker. "Dus we gingen op zoek naar andere dingen die zoet zijn, en zodoende kwamen we uit bij groenten. Er werden spannende dingen bedacht en alternatieven verzonnen, wat langzamerhand onze cultuur is binnengeslopen."

Ook het internet speelt volgens Wind een grote rol bij de toename van bijzondere producten. "Alles is makkelijker te krijgen. Zoals de koolstof die wordt gebruikt voor zwart brood. In 2006 moest je daarvoor naar Thailand, nu heb je het met één druk op de knop besteld."

Knettersuikerchocolade

Vooral in de chocolade vind je de gekkesmakentrend terug. "Waar vroeger hazelnoot al spannend was, kan het nu niet gek genoeg", zegt culinair trendjournalist Denise Kortlever. "Knettersuiker, wasabi en drop zijn een paar van die voorbeelden."

Volgens Kortlever is Tony's Chocolonely deze trend in Nederland begonnen. "Vooral met hun tijdelijke smaken (zoals melk-popcorn-discodip, red.), die vaak enorm creatief zijn. Ook Albert Heijn heeft hun chocoladeassortiment laatst compleet vernieuwd."

Opvallend is dat er naast zoete smaken ook steeds meer hartige smaken in chocolade komen. "Zoals wasabi, rode curry en gember. Het gaat overigens zeker niet alleen om smaak, maar ook om textuur. Crunchy stukjes, een beetje bite in je reep of juist zachte marshmallow. Dat houdt het spannend. En dat is alleen nog maar chocolade."

Wind is zelf ook bedenker van aparte smaaksamenstellingen. "De allerbeste vind ik de groentekoffie", zegt de kok. "Het wordt als raar gezien, maar het is de aanzet geweest tot koffie met smaakjes, net zoals je in thee vindt. Daar ben ik retetrots op."

Maar niet alles is even lekker, vindt Kortlever. "Soms zijn het puur bizarre smaken om een beetje gek of interessant te doen en is smaak ondergeschikt. Chocolade met rode curry vond ik persoonlijk bijvoorbeeld niet geslaagd en ik kan me nauwelijks voorstellen dat daar een brede doelgroep voor is."

Ondergesneeuwd

Sneeuwen de pure en 'echte' smaken niet onder door deze bizarre smaken? Kortlever vindt van niet. "Want als je bijvoorbeeld naar chocolade kijkt, zie je juist óók veel verschillende soorten pure chocolade, met variaties in cacaopercentage of herkomst van de cacaobonen. Juist voor de liefhebbers van echte chocolade zonder al te veel gekke toevoegingen."

Ook Wind denkt niet dat pure smaken gaan verdwijnen. "Want zoals geldt voor veel trends, zal er ook nu een tegentrend starten, waarbij het pure product weer terrein wint en het klassieke traditionele verhaal sterker wordt."

Boerenkool

Is de markt met gekke smaken inmiddels verzadigd, of zet de trend nog door? Kortlever denkt het laatste, "omdat het onderdeel is van twee grotere ontwikkelingen".

De eerste daarvan is "dat we steeds meer met gezond eten bezig zijn". "Enerzijds is het misschien daarom dat veel mensen van zichzelf maar af en toe zoete producten 'mogen' en dat het in dat geval natuurlijk wél bijzonder zoet moet zijn." Dat uit zich in bijvoorbeeld "spannende" smaken chocolade en ijs.

"Daar staat tegenover dat je ook bijzondere smaken ziet bij als gezond aangeprezen producten als kwark, waar bijvoorbeeld boerenkool aan is toegevoegd, of hummus met pompoen of avocado. Ook matcha, een Japanse groene thee, wordt aan veel producten toegevoegd."

De tweede ontwikkeling is dat we steeds creatiever worden op eetgebied. "Zeker omdat we tegenwoordig veel reizen en op sociale media van alles voorbij zien komen. Zo ontdekken we allerlei nieuwe smaken en ingrediënten. Steeds meer mensen zien zichzelf als 'foodie'."

“De avontuurlijke smaak is ons voedselpatroon binnengekomen” Kok Pierre Wind

Wind is er ook van overtuigd dat deze trend zijn eind nog lang niet kent. "Onze eetcultuur is jarenlang stabiel geweest, maar inmiddels is die aan het veranderen. De avontuurlijke smaak is ons voedselpatroon binnengekomen."

Vooral de kleine voedingsindustrie is volgens Wind nu bezig met het bedenken van die gekke smaken en combinaties. "Later komt de grote industrie pas, maar dan is het einde van de trend misschien weer aangebroken. Je ziet nu veel kleine start-ups die met bijzondere combinaties komen."

Wat zijn volgens Kortlever smaakcombinaties die iedereen geproefd zou moeten hebben? "Ik ben zelf gek op vlierbloesem, dat vind je bijvoorbeeld in drankjes, maar zou ik graag in meer producten zien. Een vleugje rozenwater of oranjebloesem vind ik ook zo'n bijzondere toevoeging. En hibiscus, wat het in de Verenigde Staten al een tijdje heel goed doet."

Moedermelksorbet

Wind gaat nog een stapje verder. "De vreemdste smaakcombinatie die ik ooit heb geproefd, is een sorbet van moedermelk. Heel bijzonder, echt niet vies. Bij Cas Spijkers (tv-kok die zeven jaar geleden is overleden, red.) proefde ik tomaat met marsepein. Toen dacht ik echt: verdorie, waarom heb ik dit niet bedacht? Tomaat en chocolade, ook geweldig. Dat zorgt weer voor inspiratie bij mij."

Voor de komende jaren heeft hij nog wat voorspellingen. "Er komt veel gekleurd brood van natuurlijke grondstoffen, die wordt gekleurd met groentes als bieten en wortels. Dat wordt er echt eentje."

Ook denkt hij dat er een vierde maaltijd op de dag bij komt, in de namiddag of na het diner. "We eten wat vaker en minder, en het zou zomaar kunnen dat die vierde maaltijd er een wordt waarin die avontuurlijke gerechten passen."

Tot slot gaat de smaakcombinatie zoetzuur het volgens Wind helemaal maken. "Dat past in de trend dat we op zoek zijn naar zoete smaken, de zure smaak zorgt hierbij voor balans zodat het niet te zoet wordt."