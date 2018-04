Theetrends: 'Thee is net wijn, maar dan zonder alcohol'

Wie aan thee denkt, denkt al snel aan high tea. De van oorsprong Britse activiteit, waarbij je onbeperkt (bijzondere) thee drinkt en zoete en hartige hapjes nuttigt, staat in menig horecazaak op de kaart.

Nikki Hoolwerf, die het FesTEAval mede organiseert en daarnaast ook theekenner is, beaamt dat de high tea wel een truttig karakter heeft doordat het voorheen vooral voornamelijk door vrouwen op leeftijd met tuttige kopjes werd genuttigd, maar volgens Hoolwerf is de bezigheid veel meer dan dat.

"Oorspronkelijk werden de hapjes die geserveerd werden bij een high tea, aangepast op de geschonken thee. Op deze manier complementeren de hapjes de thee en andersom. Deze essentie is tot mijn spijt in de loop van de tijd verloren gegaan."

Net als wijn

Theesommelier Mariëlla Erkens ziet dat restaurants hier wel steeds vaker oog voor hebben en vergelijkt thee mede om deze reden ook met wijn. "Thee heeft veel overeenkomsten met wijn en kan, net als wijn, heel goed bij het eten passen. Thee kan smaken versterken, gerechten een enorme opkikker geven, zorgen voor smaakexplosies, harmonie, soms zelfs een geheel nieuwe smaak. Het werkt dus net als wijn, maar er zit geen alcohol in."

En net als wijn kun je thee volgens Erkens ook prima combineren met kaas. "Groene thee kan meestal prima bij hardere en half-harde kazen als Bethmale, Remeker en Emmenthaler."

Wie meer van fruitige, ronde zwarte thee houdt, zoals Darjeeling en Nepal, kan dit combineren met schapenkaas. "Manchego bijvoorbeeld, en met oude kaas. De bloemigheid in de thee wordt versterkt door de kaas en de kaas wordt minder scherp, zachter, minder zout."

Thee met vis

Ook volgens Hoolwerf is thee "divers en toegankelijk" en kan het daarom met veel dingen worden gecombineerd. "Zo kan je (Japanse) groene thee erg goed combineren met vis en bijvoorbeeld sushi. Bij gerechten van de barbecue kan je een Lapsang souchong (gerookte thee) drinken en bij een zoet toetje is een, eventueel gekoelde, jasmijnthee een absolute aanrader."

Waar je wel voor moet uitkijken, is dat je niet te veel saus of kruiden moet gebruiken wanneer je en gerecht combineert met thee, omdat de thee "ondergesneeuwd kan raken". "Wil je dit wel graag? Zet er dan een sterke, krachtige thee tegenover."

Matcha

Welke smaken thee worden er nu vaker gedronken? "De laatste tijd is vooral Matcha erg in", zegt Erkens. "Toen bekend werd dat je met het drinken van Matcha-thee het hele blad inneemt en dus ook 100 procent van de in het blad aanwezige anti-oxidanten, werd het prompt een rage."

Deze Japanse groene thee, afkomstig van de theeplant Camellia sinensis, wordt vermalen tot poeder. "Zowel om mee te bakken als om te drinken, maar dan wel met melk, zoals in cappuccino. Je maakt Matcha eigenlijk net zoals je chocolademelk maakt met cacaopoeder", zegt Erkens.

"In mijn ogen is kombucha erg in opkomst", zegt Hoolwerf. "Een heerlijk en gezond drankje dat, met enig geduld, gemakkelijk zelf te maken is. Met behulp van gezonde bacteriën en gistculturen ontstaat er een nieuwe smaak uit de gezoete thee. Deze thee is in Amerika al razend populair en we merken dat hij ook in Nederland steeds meer en makkelijker te vinden is."

IJsthee

Met het warme weer grijpen mensen minder snel naar een kop warme thee, maar ook met zomerse temperaturen kun je het prima drinken, in de vorm van ijsthee. "Met losse thee heb je snel een gezonde ice tea gemaakt, zonder suiker en toevoegingen die in de kant en klare verpakkingen wel zitten", zegt Gertie Vermazeren, ook werkzaam als theesommelier. "Deze variant die gemaakt is van losse thee is een prima dorstlesser."

Erkens ziet daarnaast een toegenomen belangstelling voor pure theeën, die niet zijn gearomatiseerd. "Mensen zijn steeds meer bezig met gezonde voeding en zijn steeds vaker op zoek naar kwaliteit van thee", zegt Vermazeren. "Daardoor leren ze andere theeën ontdekken en smaken kennen die ze voorheen niet kenden. Mensen zijn verbaasd als ze leren hoe ze op de juiste wijze met de juiste temperatuur een heerlijke kop thee kunnen maken."

Dat wordt erkend door Erkens. "Mensen willen thee van hogere kwaliteit en hebben ook een hang naar meer kennis over thee. Gezondheid is momenteel de belangrijkste factor voor veel mensen." Erkens vindt dit jammer. "Je kunt thee beter drinken omdat het lekker is, in plaats van dat het zo gezond is. De gezondheidsfactor is mooi meegenomen, maar thee heeft zoveel meer te bieden."