'Supermarkten moeten leveranciers vragen te stoppen met pesticiden'

Eten en Drinken Stella Artois roept bierflesjes terug omdat er mogelijk glas in zit 12 x gedeeld Stella Artois roept flesjes bier terug omdat er mogelijk glas in zit. Het gaat om groene flesjes van 33 centiliter en in ons land om een kleine hoeveelheid van minder dan 3,85 procent van alle in Nederland verkochte glazen flesjes Stella Artois. In Nederland zijn deze verkocht via Jumbo en een zeer beperkt aantal cafés en restaurants.