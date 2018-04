Feit of fabel: 'Je mag maximaal drie eieren per week eten'

1. Het eten van een rauw ei helpt tegen een kater: fabel.

Edith Feskens, hoogleraar Voeding en Gezondheid bij de Wageningen Universiteit: "In principe niet, maar het kan zorgen voor een placebo-effect waardoor je het idee hebt dat het wel voor je werkt. Het verschilt per persoon dus of het eten van een rauw ei helpt tegen een kater, maar er is geen wetenschappelijk bewijs voor dat het iets voor je doet."

Jasper de Vries, woordvoerder bij Het Voedingscentrum: "Alcohol ontrekt vocht uit je lichaam en het eten van een rauw ei zal niet helpen om je vocht weer op peil te krijgen. Net zoals detoxdrankjes en antikaterpillen zal dit trucje ook niet werken. Het beste kun je voldoende water drinken en wachten tot je lever alle alcohol verwerkt heeft."

2. Als je een ei eet, is het gezonder om alleen het eiwit op te eten: fabel.

Feskens: "Nee, in het eiwit zitten ook gewoon caloriëen en in eigeel zitten een heleboel goede vitamen. Zeggen dat het eten van eigeel ongezond is, is te kort door de bocht."

De Vries: "De dooier bevat wel meer calorieën dan het eiwit, maar in de dooier zitten wel veel goede voedingsstoffen. Het niet eten van het eigeel is niet per se gezonder, maar je moet er ook niet te veel van eten, want dat is niet goed voor je cholesterol."

3. Een ei heeft, gebakken of gekookt, altijd even veel calorieën: fabel.

Feskens: "Nee, want bij een gebakken ei voeg je olie of boter toe en dat zorgt voor meer calorieeën. Tussen een hard- of zachtgekookt of een gepocheerd ei, zit geen verschil qua calorieën.

De Vries: "Dat is niet juist. Een gekookt ei bevat 64 calorieën en een gebakken ei 110, doordat je dan olie of boter toevoegt."

4. Er is geen maximum aantal eieren dat je per week mag eten: fabel.

Feskens: "Het advies volgens de Schijf van Vijf is om maximaal drie eieren per week te eten. Ben je vegetarër, dan mag je er vier per week. Meer eieren eten wordt afgeraden, omdat dat slecht voor je cholesterol is."

De Vries: "Het hangt er sterk vanaf wat je de rest van de dag eet, maar als stelregel gebruiken wij: maximaal twee à drie eieren per week en voor vegetariërs vier. Doordat zij geen vlees eten, krijgen zij minder eiwitten, B12 en ijzer binnen en mogen zij dus meer eieren eten."

5. Je kan eieren het beste in de koelkast bewaren: feit.

De Vries: "In de koelkast zijn eieren vier weken houdbaar en buiten de koelkast één à twee weken. In de supermarkt liggen eieren niet in de koeling, omdat er anders condens op komt als je ze mee naar huis neemt. De schaal wordt dan vochtig, waardoor er meer bacteriën in het ei komen."

Feskens: "In sommige landen zeggen ze per se in de koelkast, in andere landen juist niet. Het maakt in de praktijk niet veel uit. Zelf leg ik ze altijd buiten te koelkast."

6. Er is geen verschil in smaak tussen bruine en witte eieren: feit.

Feskens: "Nee, de schil zegt niets over de smaak."

De Vries: "Of een eierschaal bruin of wit is, zegt wat over de ras van de kip en niets over de smaak."

7. Voor het risico op salmonella, maakt het nauwelijks uit of je een hard- of een zachtgekookt ei eet: feit.

Feskens: "Het risico op salmonella is bij een zachtgekookt ei wel hoger dan bij een hardgekookte, maar alsnog is het risico erop heel laag."

De Vries: "Het is relatief veilig om een zachtgekookt ei te eten, maar bepaalde groepen mensen, zoals zwangeren, ouderen en zieken, raden we aan om alleen hardgekookte te eten. Dit om risico's uit te sluiten."