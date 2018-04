'Breng kinderen de liefde voor koken zo vroeg mogelijk bij'

"Ik geloof niet dat hij dat boek helemaal zelf geschreven heeft", zegt Karin Luiten, culinair journalist en zelf auteur van meerdere (kinder)kookboeken. "Maar het is een leuk jochie, met een beroemde vader. En hij doet het heel leuk op YouTube."

Kluivert leerde Nederland kennismaken met zijn kookkunsten op zijn eigen YouTube-kanaal, waarin hij voordoet hoe je enkele gerechten moet koken, zoals pasta met gamba's en groentecakejes. De eerste aflevering is inmiddels ruim 370.000 keer bekeken.

De populariteit van de filmpjes leidde tot zijn eigen kookboek, Koken met Shane. "Ik vond het altijd al leuk om creatief te zijn met allerlei soorten gerechten. Ik ging YouTube-filmpjes maken, maar daarna wilde ik een kookboek maken", aldus Kluivert in RTL Late Night. Daarin vertelde hij ook dat hij het boek samen maakte met zijn broer Nino Wilkes (zijn halfbroer en zoon van Rosanna Kluivert, red.).

Karin Hamersma heeft een kookboekwinkel in Amsterdam en gaat Koken met Shane ook verkopen. "Ik verkoop eigenlijk maar drie kinderkookboeken, want er is weinig vraag naar. Maar voor Shane maak ik een uitzondering." Hamersma denkt dat het boek door de leeftijd van de jonge schrijver leeftijdsgenoten aanspreekt. "Dat boek kan zomaar een hardlopertje worden. Na het succes van zijn YouTube-kanaal is het een logisch gevolg dat hij nu een boek uitbrengt. Een leuk jochie, die heeft het wel in zich."

Ook Luiten juicht de uitgave van het boek toe. "Alle manieren om kinderen aan het koken te krijgen, moedig ik aan. Het feit dat dit is gemaakt door een leeftijdsgenoot, vinden leeftijdsgenoten leuk. Het is leuker om een kind op de cover te zien dan een volwassene."

Ook Hamersma vindt het belangrijk om kinderen aan het koken te krijgen. "Het belangrijkste is dat het kind er plezier in heeft. Het is zoveel waard als je lol hebt in de keuken."

Een kookboek is een mooie manier voor kinderen om te beginnen met koken, vindt Luiten. "Je moet ze het zelf laten doen en laten uitvinden. Een boek is daarvoor ideaal. Je laat ze een recept uitkiezen, gaat samen boodschappen doen."

Jonnie en Thérèse

​Sjoerd Ruhl, die samen met zijn vrouw eigenaar is van een webshop waar je kinderkookspullen kunt kopen, verkoopt ook een flink aantal kookboeken in zijn winkel. Persoonlijke favorieten zijn De zilveren lepel voor kinderen, de "kinderversie" van de kookboekbestseller De zilveren lepel. "Een fantastisch boek met simpele gerechten, want er staan alleen Italiaanse gerechten in."

Een ander boek dat hij aanraadt is Op kookavontuur met Jonnie en Thérèse Boer. "Voor de wat oudere kinderen. Niet alleen mooie recepten, maar hier staat ook achtergrondinformatie in, zoals uitleg over smaken."

Hamersma is ook fan van De zilveren lepel. Een ander goed kinderkookboek vindt zij Keet Smakelijk van Scato van Opstall. "Die is heel leuk vormgegeven. Soms kan een kinderkookboek kinderachtig zijn, wat natuurlijk niet erg is, maar dit boek is ook echt leuk voor volwassenen."

Opbloeien

In de keuken moet je kinderen gewoon hun gang laten gaan, zegt culinair journalist Luiten. "Volwassenen vinden dat vaak lastig, omdat de keuken vies kan worden en omdat het gevaarlijk kan zijn. Maar durf ze de verantwoordelijkheid te geven, je zult zien dat ze opbloeien en hun inventieve kant laten zien. Ze hebben er de rest van hun leven profijt van. Ook omdat ze door het koken meer lusten, want wat ze zelf maken willen ze natuurlijk ook zelf proeven."

Die mening wordt gedeeld door Ruhl. "Je moet de rommel die ontstaat in de keuken kunnen loslaten", stelt hij. "Vooral als de kinderen jong zijn is het onoverkomelijk dat de keuken vies wordt. Als je dat accepteert, ben je weer een stap verder."

Leven op pizza

Leren koken op jonge leeftijd zorgt volgens Luiten daarnaast "voor een basis voor het latere leven". "Ik heb vriendinnen met kinderen die toen ze op kamers gingen niks konden maken en daarom op pizza leven."

Leg daarom je kinderen allereerst de basiskennis uit over eten en koken. "Een snufje zout, hoeveel is dat? En als je aardappels kookt, hoe snijd je ze, hoeveel water heb je nodig en hoelang laat je ze vervolgens koken? Het leuke aan kinderen is dat ze enorm leergierig zijn en het dus leuk vinden om dit te leren", zegt Luiten.

Appelmoes

Volgens Ruhl is appelmoes een leuk gerechten voor kinderen om mee te beginnen. "Ze leren schillen, de appel in stukjes snijden. Het is makkelijk en snel. Ook eenpansgerechten en spaghetti zijn leuk en makkelijk om te maken."

Veel ouders vinden het ook eng om hun kind een mes te laten hanteren. "Je hebt ook messensets speciaal voor kinderen", zegt Ruhl. "Daarbij moeten ze hun vingers steken in het lemmet, zodat ze niet makkelijk met hun vingers kunnen schieten over het scherpe gedeelte."

Wel geldt: hoe jonger het kind, hoe beter je ze bij het koken moet begeleiden. "Maar breng ze de liefde voor koken zo vroeg mogelijk bij, want je kunt het niet vroeg genoeg bij ze opwekken."